Кандидаты в губернаторы Среднего Урала начали делить областной кабмин
Торощин предложил Парфенову место министра.
Торощин предложил Парфенову место министра.
Игорь Торощин, претендующий на пост губернатора Свердловской области от ЛДПР, в случае победы на выборах 10 сентября, намерен доверить один из министерских постов Алексею Парфенову — своему сопернику от КПРФ. Об этом
«Если я буду губернатором, приглашаю вас на пост министра промышленности или министра экономического развития, там уже сами выберите», — великодушно предложил Торощин оппоненту.
В ходе очередного раунда дебатов кандидаты витали в грезах, словно уже заняли высокий пост — «кабы я была царица» читалось между строк любого их обещания. Мысленно оба претендента на кресло главы региона уже победили в первом туре выборов и сразились друг с другом во втором. А, возглавив область, пригласили бывших оппонентов в свою свиту и в день инаугурации подписали ряд указов.
Примеривший в своих розовых мечтах губернаторское кресло коммунист Парфенов пообещал возродить в селах и деревнях колхозы, чтобы создать рабочие места для молодежи.
Торощин намерен в случае избрания объявить войну ритейлерам в небольших городах. Причем подробнее о далеко идущих планах