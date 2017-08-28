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08:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала начали делить областной кабмин

Торощин предложил Парфенову место министра.

Источник: УралИнформБюро

Игорь Торощин, претендующий на пост губернатора Свердловской области от ЛДПР, в случае победы на выборах 10 сентября, намерен доверить один из министерских постов Алексею Парфенову — своему сопернику от КПРФ. Об этом либерал-демократ сообщил на теледебатах 28 августа, передает «Уралинформбюро».

«Если я буду губернатором, приглашаю вас на пост министра промышленности или министра экономического развития, там уже сами выберите», — великодушно предложил Торощин оппоненту.

В ходе очередного раунда дебатов кандидаты витали в грезах, словно уже заняли высокий пост — «кабы я была царица» читалось между строк любого их обещания. Мысленно оба претендента на кресло главы региона уже победили в первом туре выборов и сразились друг с другом во втором. А, возглавив область, пригласили бывших оппонентов в свою свиту и в день инаугурации подписали ряд указов.

Примеривший в своих розовых мечтах губернаторское кресло коммунист Парфенов пообещал возродить в селах и деревнях колхозы, чтобы создать рабочие места для молодежи.

Торощин намерен в случае избрания объявить войну ритейлерам в небольших городах. Причем подробнее о далеко идущих планах либерал-демократа за выдвиженца от ЛДПР, по его же словам, расскажет его «босс»: кандидат заявил, что до единого дня голосования в Свердловскую область «обязательно приедет Владимир Жириновский».

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