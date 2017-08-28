В честь выборов губернатора Свердловской области аварийные службы будут работать круглосуточно

Напомним, голосование назначено на 10 сентября. В день голосования в областном центре будет организовано круглосуточное дежурство аварийных служб.

«Особое внимание — вопросам охраны правопорядка в помещениях для голосования. В Екатеринбурге давно выработаны четкие механизмы взаимодействия городской и районных администраций с силовыми структурами. Это дает возможность пресекать любые противоправные действия на выборах, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации», — заявили в пресс-службе мэрии.

Районным администрация приказано сделать все, чтобы помещения для голосования были доступны избирателям.