Губернатор Новосибирской области приостановил реализацию мусорной концессии.

«Убежден, что успешная реализация любых значимых начинаний практически невозможна без максимального согласования со всеми заинтересованными сторонами, экспертным сообществом, общественности. Ввиду оценки этой ситуации, я считаю необходимым провести перезагрузку обсуждения дальнейших путей реализации программы обращения отходов», — отметил губернатор Новосибирской области на совещании по концессионному договору.

Напомним, Правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение на переработку мусора 22 июня 2016 года с компанией «Экология Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект был рассчитан на 40 лет.

Учредители компании несколько раз предлагали варианты решить проблемы утилизации и переработки мусора. В декабре 2015 года долг компании составлял 5 410 000 рублей. В апреле 2016 — уже 95 704 000 рублей.