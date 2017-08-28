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08:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области приостановил реализацию мусорной концессии

Все работы по концессионному соглашению остановлены, об этом сообщил Владимир Городецкий 28 августа.

Губернатор Новосибирской области приостановил реализацию мусорной концессии.

«Убежден, что успешная реализация любых значимых начинаний практически невозможна без максимального согласования со всеми заинтересованными сторонами, экспертным сообществом, общественности. Ввиду оценки этой ситуации, я считаю необходимым провести перезагрузку обсуждения дальнейших путей реализации программы обращения отходов», — отметил губернатор Новосибирской области на совещании по концессионному договору.

Напомним, Правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение на переработку мусора 22 июня 2016 года с компанией «Экология Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект был рассчитан на 40 лет.

Учредители компании несколько раз предлагали варианты решить проблемы утилизации и переработки мусора. В декабре 2015 года долг компании составлял 5 410 000 рублей. В апреле 2016 — уже 95 704 000 рублей.

Концессионное соглашение с перспективой заработка 121 миллиарда рублей и необходимостью вложить 6,5 миллиардов рублей подписала компания «Экология Новосибирск» с долгом в 95 миллионов рублей.

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