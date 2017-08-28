Бюллетени для выборов 10 сентября 2017 напечатали в НСО

Для большей безопасности каждый лист оснащен специальной сеткой, ее невозможно восстановить при копировании. Все бракованные бюллетени во избежание противозаконного использования утилизируют. Для людей с ограниченными возможностями в области изготовят специальные бюллетени.

В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства

— Инвалидам по зрению будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения. Такой трафарет накладывается на избирательный бюллетень, на нем нанесены шрифтом Брайля сведения о кандидате и сделаны прорези под квадратики, которые пропечатаны избирательном бюллетене для отметки за конкретного кандидата, — говорит секретарь избирательной комиссии Новосибирской области Сергей Лебедев.