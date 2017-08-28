Бюллетени для выборов 10 сентября 2017 напечатали в НСО

Там проведут точный подсчет количества бюллетеней и наклеят голографические наклейки. Они станут дополнительной защитой от подделки.
Для большей безопасности каждый лист оснащен специальной сеткой, ее невозможно восстановить при копировании. Все бракованные бюллетени во избежание противозаконного использования утилизируют. Для людей с ограниченными возможностями в области изготовят специальные бюллетени.
— Инвалидам по зрению будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения. Такой трафарет накладывается на избирательный бюллетень, на нем нанесены шрифтом Брайля сведения о кандидате и сделаны прорези под квадратики, которые пропечатаны избирательном бюллетене для отметки за конкретного кандидата, — говорит секретарь избирательной комиссии Новосибирской области Сергей Лебедев.