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09:09 (мск), источник: VN.ru

Бюллетени для выборов 10 сентября 2017 напечатали в НСО

К единому дню голосования десятого сентября в Новосибирске напечатали 90 тысяч избирательных бюллетеней. В сопровождении полиции и контролирующих органов 25 августа их доставили в территориальные избирательные комиссии.

Там проведут точный подсчет количества бюллетеней и наклеят голографические наклейки. Они станут дополнительной защитой от подделки.

Для большей безопасности каждый лист оснащен специальной сеткой, ее невозможно восстановить при копировании. Все бракованные бюллетени во избежание противозаконного использования утилизируют. Для людей с ограниченными возможностями в области изготовят специальные бюллетени.

Справка
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— Инвалидам по зрению будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения. Такой трафарет накладывается на избирательный бюллетень, на нем нанесены шрифтом Брайля сведения о кандидате и сделаны прорези под квадратики, которые пропечатаны избирательном бюллетене для отметки за конкретного кандидата, — говорит секретарь избирательной комиссии Новосибирской области Сергей Лебедев.

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