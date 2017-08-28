Президент РМ поручил разработать концепцию постоянного нейтралитета Молдовы
Президент Республики Молдова Игорь Додон пояснил, что Кишинев не хочет стать частью
Президент Республики Молдова Игорь Додон пояснил, что Кишинев не хочет стать частью
Додон отметил, что, принимая во внимание принятые не так давно решения рядом госучреждений, Конституционным судом, и правительством, а также парламентским большинством, становится очевидным, что «некоторые политические силы в определенной степени ставят под сомнение целый ряд положений действующей Конституции Республики Молдова, включая и положение о постоянном нейтралитете Молдовы».
«Как президент страны, на основании ч. 2 ст. 77 Конституции Молдовы я поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать концепцию постоянного нейтралитета республики для её последующего широкого общественного обсуждения и утверждения парламентом», — отметил президент.
Кроме этого глава государства пояснил, что «Молдова не хочет стать частью
«Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Республика Молдова миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью