Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
10-летний мальчик принял преждевременные роды у мамы
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Киев спросит россиян по-украински": СМИ об ужесточении въезда
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
09:22 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ поручил разработать концепцию постоянного нейтралитета Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон пояснил, что Кишинев не хочет стать частью каких-то геополитических коалиций.

Источник: Actualitati.md

Додон отметил, что, принимая во внимание принятые не так давно решения рядом госучреждений, Конституционным судом, и правительством, а также парламентским большинством, становится очевидным, что «некоторые политические силы в определенной степени ставят под сомнение целый ряд положений действующей Конституции Республики Молдова, включая и положение о постоянном нейтралитете Молдовы».

«Как президент страны, на основании ч. 2 ст. 77 Конституции Молдовы я поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать концепцию постоянного нейтралитета республики для её последующего широкого общественного обсуждения и утверждения парламентом», — отметил президент.

Кроме этого глава государства пояснил, что «Молдова не хочет стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других».

«Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Республика Молдова миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других. Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте», — подытожил Игорь Додон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
В Красноярске горит дом престарелых
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь