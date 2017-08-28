Президент РМ поручил разработать концепцию постоянного нейтралитета Молдовы

Источник: Actualitati.md

Додон отметил, что, принимая во внимание принятые не так давно решения рядом госучреждений, Конституционным судом, и правительством, а также парламентским большинством, становится очевидным, что «некоторые политические силы в определенной степени ставят под сомнение целый ряд положений действующей Конституции Республики Молдова, включая и положение о постоянном нейтралитете Молдовы».

«Как президент страны, на основании ч. 2 ст. 77 Конституции Молдовы я поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать концепцию постоянного нейтралитета республики для её последующего широкого общественного обсуждения и утверждения парламентом», — отметил президент.

Кроме этого глава государства пояснил, что «Молдова не хочет стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других».