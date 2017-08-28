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09:49 (мск), источник: Sputnik.by

Впервые глава МИД Египта прибыл с визитом в Минск

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Вопросы расширения белорусско-египетского сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск министра иностранных дел Арабской Республики Египет Самеха, сообщили в МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Этот визит является первым в истории двусторонних отношений посещением Беларуси главой внешнеполитического ведомства Египта.

«Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в Национальном собрании, министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли», — сообщили Sputnik в понедельник в МИД Беларуси.

По словам собеседников агентства, в ходе встреч будут обсуждены актуальные вопросы расширения белорусско-египетского всестороннего взаимодействия, включая ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита президента Республики Беларусь в Египет в январе 2017 года.

На встречах будут обсуждены актуальные вопросы расширения белорусско-египетского всестороннего взаимодействия, включая ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет в январе 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik, глава белорусского государства посетил Египет с официальным визитом в начале 2017 года. Это был второй в новейшей истории Беларуси официальный визит президента страны в Египет. В рамках визита президенты двух государств подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах. На уровне глав государств была достигнута договоренность о продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях и союзах, участниками которых являются обе страны.

Дипотношения между странами были установлены в 1992 году. Первый официальный визит Лукашенко в эту страну состоялся в 1998 году.

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