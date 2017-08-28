Впервые глава МИД Египта прибыл с визитом в Минск
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Вопросы расширения
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Вопросы расширения
Этот визит является первым в истории двусторонних отношений посещением Беларуси главой внешнеполитического ведомства Египта.
«Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в Национальном собрании, министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли», — сообщили Sputnik в понедельник в МИД Беларуси.
По словам собеседников агентства, в ходе встреч будут обсуждены актуальные вопросы расширения
На встречах будут обсуждены актуальные вопросы расширения
Как ранее сообщал Sputnik, глава белорусского государства посетил Египет с официальным визитом в начале 2017 года. Это был второй в новейшей истории Беларуси официальный визит президента страны в Египет. В рамках визита президенты двух государств подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах. На уровне глав государств была достигнута договоренность о продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях и союзах, участниками которых являются обе страны.
Дипотношения между странами были установлены в 1992 году. Первый официальный визит Лукашенко в эту страну состоялся в 1998 году.