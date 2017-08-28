Открывать новый участок ЕКАДа прилетит федеральный министр
На открытие нового участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от подъезда к Медному до Полевского тракта приедет федеральный министр транспорта Максим Соколов.
На открытие нового участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от подъезда к Медному до Полевского тракта приедет федеральный министр транспорта Максим Соколов.
По предварительным данным, чиновник должен прибыть 2 сентября, хотя изначально пуск нового участка планировался на 5 сентября.
Следующим участком, который будет сдан в эксплуатацию, станет часть дороги между Полевским и Челябинским трактом.
Власти рассчитывают замкнуть кольцо к 2020 году. Сразу после этого старые участки ЕКАДа начнут расширять.
Отметим, Соколов станет не единственным высоким гостем, который прибудет в Свердловскую область в начале сентября. Так, 9 числа на Дне танкиста в Нижнем Тагиле ждут