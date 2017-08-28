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09:53 (мск), источник: ЕАН

Открывать новый участок ЕКАДа прилетит федеральный министр

На открытие нового участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от подъезда к Медному до Полевского тракта приедет федеральный министр транспорта Максим Соколов.

По предварительным данным, чиновник должен прибыть 2 сентября, хотя изначально пуск нового участка планировался на 5 сентября.

Следующим участком, который будет сдан в эксплуатацию, станет часть дороги между Полевским и Челябинским трактом.

Власти рассчитывают замкнуть кольцо к 2020 году. Сразу после этого старые участки ЕКАДа начнут расширять.

Отметим, Соколов станет не единственным высоким гостем, который прибудет в Свердловскую область в начале сентября. Так, 9 числа на Дне танкиста в Нижнем Тагиле ждут вице-премьера Дмитрия Рогозина.

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