Открывать новый участок ЕКАДа прилетит федеральный министр

По предварительным данным, чиновник должен прибыть 2 сентября, хотя изначально пуск нового участка планировался на 5 сентября.

Следующим участком, который будет сдан в эксплуатацию, станет часть дороги между Полевским и Челябинским трактом.

Власти рассчитывают замкнуть кольцо к 2020 году. Сразу после этого старые участки ЕКАДа начнут расширять.