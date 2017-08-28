Проект «мусорной концессии» в Новосибирской области заморожен
Он пройдет широкое обсуждение с участием экспертов и общественности.
Он пройдет широкое обсуждение с участием экспертов и общественности.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал указание приостановить все работы по возведению объектов в рамках концессионного соглашения по строительству мусороперерабатывающих комплексов. Об этом он объявил на сегодняшнем совещании, посвященном реализации в регионе федерального закона об отходах.
В сообщении правительства Новосибирской области говорится, что первому
«Если мы придем к тому, что надо менять
Как сообщали Sibnovosti.ru, о подписании концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» новосибирское правительство объявило в июле 2016 года. Проект стоимостью 6,5 млрд руб. предусматривает строительство мусороперерабатывающих комплексов в Раздольном и
Проект вызвал возмущение многих новосибирцев, посчитавших, что он экономически обременителен для бюджета и экологически вреден. На 29 августа запланирована конференция общественности, посвященная перспективам «мусорной концессии».