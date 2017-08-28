Проект «мусорной концессии» в Новосибирской области заморожен

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал указание приостановить все работы по возведению объектов в рамках концессионного соглашения по строительству мусороперерабатывающих комплексов. Об этом он объявил на сегодняшнем совещании, посвященном реализации в регионе федерального закона об отходах.

В сообщении правительства Новосибирской области говорится, что первому вице-губернатору Юрию Петухову и вице-губернатору Сергею Сёмке поручено «в срочном порядке» организовать широкое общественное обсуждение проблемы обращения с отходами.

«Если мы придем к тому, что надо менять какие-то условия концессии, будем двигаться в этом направлении. Федеральный закон ставит нас в жесткие временные рамки. Оперативного профессионального диалога требует и экологическая ситуация в области», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Как сообщали Sibnovosti.ru, о подписании концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» новосибирское правительство объявило в июле 2016 года. Проект стоимостью 6,5 млрд руб. предусматривает строительство мусороперерабатывающих комплексов в Раздольном и Верх-Туле. Объекты будут переданы концессионеру на 40 лет.