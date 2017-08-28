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16:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Новый генеральный план Казани будет принят к 2019 году

Публичные слушания по генплану для горожан будут организованы в июле и ноябре 2018 года.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). К началу 2019 года будет принят новый генеральный план Казани. О ходе работ по разработке генерального плана столицы РТ сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства города Ирина Дябилкина.

Дябилкина напомнила, что контракт на разработку генплана Казани был заключен 25 ноября 2014 года с ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы». Согласно этому документу, работы по разработке должны быть завершены 31 декабря 2018 года.

В июле этого года поступили документы, которые представляют собой утверждаемую часть генплана Казани. Они состоят из предложений разработчиков по функциональному зонированию территорий города и развитию социально-транспортной инженерной инфраструктуры. Сейчас устраняются замечания и технические ошибки в этих документах.

Ирина Дябилкина подчеркнула, что доработка проекта генплана будет вестись и дальше в ходе согласования с федеральными и республиканскими органами, главами районов РТ, имеющих общие границы с Казанью, а также по предложениям горожан. Для них будут организованы публичные слушания в июле и ноябре следующего года.

«Подготовка и согласование генплана занимает длительное время. Во-первых, огромный объем самого документа. Во-вторых, огромное количество согласующих министерств, ведомств. По документу нам действительно предстоит жить, дай Бог, долго и счастливо до 2035 года», — прокомментировал доклад Дябилкиной мэр Казани Ильсур Метшин.

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