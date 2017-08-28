На Кубани впервые пройдут учения российских и египетских десантников

Источник: "Российская газета"

В них примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

По информации военного ведомства, «десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани».

Точное место проведения учений не называется, говорится только, что они пройдут в одном из районов Кубани «в горной местности с сухим субтропическим климатом». Как известно, под Новороссийском дислоцируется 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия.