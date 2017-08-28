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10:57 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани впервые пройдут учения российских и египетских десантников

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского края впервые состоятся совместные российско-египетское тактическое учения «Защитники дружбы — 2017». Об этом в понедельник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Источник: "Российская газета"

В них примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

По информации военного ведомства, «десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани».

Точное место проведения учений не называется, говорится только, что они пройдут в одном из районов Кубани «в горной местности с сухим субтропическим климатом». Как известно, под Новороссийском дислоцируется 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия.

Также сообщается. что проведение совместного российско-египетского тактического учения будет осуществляться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ.

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