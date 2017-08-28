На Кубани впервые пройдут учения российских и египетских десантников
В сентябре 2017 года на территории Краснодарского края впервые состоятся совместные
В сентябре 2017 года на территории Краснодарского края впервые состоятся совместные
В них примут участие подразделения
По информации военного ведомства, «десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения
Точное место проведения учений не называется, говорится только, что они пройдут в одном из районов Кубани «в горной местности с сухим субтропическим климатом». Как известно, под Новороссийском дислоцируется 7-я гвардейская
Также сообщается. что проведение совместного