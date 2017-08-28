Евгений Первышов отправил на доработку проект расширения улицы Карякина в Краснодаре

Краснодар. 28 авг. — Новая Кубань. Будущее улицы Карякина обсуждалось в ходе совещания, посвященного ремонту дорог в краевой столице. По словам Вербицкого, в ходе мероприятия были рассмотрены ряд проектов, запланированных на следующий год. В том числе проект расширения улицы Карякиной. Этот документ Евшений Первышов отправил на доработку.

— В том виде, как он сейчас, даже с доработками — Евгений Первышов отклонил. Это понятно, планируемые изменения сильно беспокоят тех, кто проживает на самой Карякина. Глава города дал задание детально просчитать все изменения, и подготовить проект с полной наглядной визуализацией и сравнением, как сейчас, и как предлагается сделать, учесть все замечания горожан и — особенно внимательно отнестись к необходимости вырубки деревьев или кустарников. И самое главное — просчитать показатели эффективности, — написал помощник градоначальника на своей странице в Фейсбук.

Он добавил, что также планируется расширение улицы Зиповской, но это дело не ближайшего времени: только проект будет готов в 2018 году.