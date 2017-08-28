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10:41 (мск), источник: Новая Кубань

Евгений Первышов отправил на доработку проект расширения улицы Карякина в Краснодаре

Об этом сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий.

Краснодар. 28 авг. — Новая Кубань. Будущее улицы Карякина обсуждалось в ходе совещания, посвященного ремонту дорог в краевой столице. По словам Вербицкого, в ходе мероприятия были рассмотрены ряд проектов, запланированных на следующий год. В том числе проект расширения улицы Карякиной. Этот документ Евшений Первышов отправил на доработку.

 — В том виде, как он сейчас, даже с доработками — Евгений Первышов отклонил. Это понятно, планируемые изменения сильно беспокоят тех, кто проживает на самой Карякина. Глава города дал задание детально просчитать все изменения, и подготовить проект с полной наглядной визуализацией и сравнением, как сейчас, и как предлагается сделать, учесть все замечания горожан и — особенно внимательно отнестись к необходимости вырубки деревьев или кустарников. И самое главное — просчитать показатели эффективности, — написал помощник градоначальника на своей странице в Фейсбук.

Он добавил, что также планируется расширение улицы Зиповской, но это дело не ближайшего времени: только проект будет готов в 2018 году.

 — Пока проводить работы по ней нет смысла, так как застройщик микрорайона еще не завершил строительство «своего» участка от Российской до Байбакова, — отметил Владимир Вербицкий.

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