Додон: Государственные награды и ордена будут получать по заслугам, а не по чинам

В этом контексте президент подчеркнул, что бывшие власти «часто забывали о своих гражданах, которые так нуждаются в поддержке».

«Мы должны поддерживать наших граждан. Одни из первых государственных наград были вручены многодетным матерям, которые на протяжении последних лет, к сожалению, не получали внимания со стороны властей. Именно поэтому, было организовано множество благотворительных акций. Одна из последних состоялась в Кондрице, куда были приглашены несколько десятков детей из необеспеченных семей. Несколько ранее эти же дети находились в летнем лагере, что случилось благодаря поддержке первой леди», — отметил президент.