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10:47 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Государственные награды и ордена будут получать по заслугам, а не по чинам

По случаю одного из наиболее исторически важных событий в жизни страны, 26-летия со Дня независимости, президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на одни из самых актуальных вопросов в интервью телеканалу НТВ Молдова.

Источник: Actualitati.md

В этом контексте президент подчеркнул, что бывшие власти «часто забывали о своих гражданах, которые так нуждаются в поддержке».

«Мы должны поддерживать наших граждан. Одни из первых государственных наград были вручены многодетным матерям, которые на протяжении последних лет, к сожалению, не получали внимания со стороны властей. Именно поэтому, было организовано множество благотворительных акций. Одна из последних состоялась в Кондрице, куда были приглашены несколько десятков детей из необеспеченных семей. Несколько ранее эти же дети находились в летнем лагере, что случилось благодаря поддержке первой леди», — отметил президент.

В заключении, президент отметил, что соответствующие награды уже были вручены по случаю 8 марта, ветеранам военных действий в Афганистане и ряду других лиц.

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