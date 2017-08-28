Собянин: Предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья нет

«Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты, около 20 млн человек. Я вижу на примере “новой” Москвы, это требует колоссального количества времени, инвестиций, чтобы поднимать даже этот небольшой сегмент, что уж говорить обо всем регионе», — сказал Собянин.