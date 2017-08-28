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13:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин: Предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья нет

Предпосылок для объединения Москвы и Московской области нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру».

«Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты, около 20 млн человек. Я вижу на примере “новой” Москвы, это требует колоссального количества времени, инвестиций, чтобы поднимать даже этот небольшой сегмент, что уж говорить обо всем регионе», — сказал Собянин.

Для того чтобы агломерации эффективно развивались, не обязательно менять административную структуру, с точки зрения экономики ничего плохого нет, что агломерация разрезана на два субъекта. Главное — транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Мэр отметил, что за последние годы в этой сфере произошел прорыв. «Последовательно реализуется концепция развития московского транспортного узла, целый ряд крупнейших магистралей, которыми раньше вообще никто не занимался, реконструированы. Началась массовая реконструкция магистральных путей пригородного сообщения», — пояснил он.

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