Собянин: Предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья нет
Предпосылок для объединения Москвы и Московской области нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру».
Предпосылок для объединения Москвы и Московской области нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру».
«Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты, около 20 млн человек. Я вижу на примере “новой” Москвы, это требует колоссального количества времени, инвестиций, чтобы поднимать даже этот небольшой сегмент, что уж говорить обо всем регионе», — сказал Собянин.
Для того чтобы агломерации эффективно развивались, не обязательно менять административную структуру, с точки зрения экономики ничего плохого нет, что агломерация разрезана на два субъекта. Главное — транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация.
Мэр отметил, что за последние годы в этой сфере произошел прорыв. «Последовательно реализуется концепция развития московского транспортного узла, целый ряд крупнейших магистралей, которыми раньше вообще никто не занимался, реконструированы. Началась массовая реконструкция магистральных путей пригородного сообщения», — пояснил он.