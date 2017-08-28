Глава омского Минсельхоза Чекусов объяснил, почему ушел в отпуск во время вспышки АЧС
Министр сельского хозяйства региона заявил, что он все время контролировал ситуацию, даже дистанционно.
Министр сельского хозяйства региона заявил, что он все время контролировал ситуацию, даже дистанционно.
Сегодня, 28 августа, в беседе с порталом Om1.ru министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов рассказал видение ситуации с распространением африканской чумы свиней в регионе.
Первый очаг заболевания, напомним, был зафиксирован 13 июля в селе Верблюжье, в Саргатском районе Омской области. В настоящий момент АЧС уже распространилась на 14 районов, включая и город Омск. Локализовать эпидемию пока не удалось, хотя в некоторых районах, спустя месяц, уже снимают карантин. Но ограничительные мероприятия на
В то же время министр сельского хозяйства во время вспышки находился в отпуске. Он рассказал, почему не стал отменять запланированный отдых. По словам главы ведомства, о вероятности АЧС в Омской области знали еще в мае, потому и подготовились заранее.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:
— Понятно, что вспышка африканской чумы свиней в Иркутске заставила нас задуматься. Мы усилили контроль. В мае мы провели учения в личном подсобном хозяйстве в Таврическом районе. Мы были готовы к тому, что вирус появится на территории региона. Когда у нас произошел падеж в хозяйстве Фикселя в селе Верблюжьем, мы оперативно ликвидировали очаг, уничтожив свиней. Это прошло в считанные часы, и я лично был на месте. У АЧС есть определенная специфика. Он передается и через человека. Было впечатление, что мы локализовали очаг, но этого не произошло.
По словам главы министерства, в его отсутствие распространение заболевания отслеживали первый замгубернатора Андрей Новоселов и главный ветеринарный врач Омской области Владимир Плащенко.
Максим Чекусов:
— Мы не оставляли ситуацию без присмотра и осуществляли контроль за эпидемией АЧС. Я лично отрабатывал способы реагирования на вспышку эпидемии с УМВД и федеральными службами Россельхознадзора. Мы все сделали правильно. Однако сложнее работать с населением, у которого нет документов на корма и свиней.
Отметим, что сегодня в Омске пройдет митинг предпринимателей по факту АЧС. Ситуация в Минсельхозе региона