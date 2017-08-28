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11:03 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского Минсельхоза Чекусов объяснил, почему ушел в отпуск во время вспышки АЧС

Министр сельского хозяйства региона заявил, что он все время контролировал ситуацию, даже дистанционно.

Сегодня, 28 августа, в беседе с порталом Om1.ru министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов рассказал видение ситуации с распространением африканской чумы свиней в регионе.

Первый очаг заболевания, напомним, был зафиксирован 13 июля в селе Верблюжье, в Саргатском районе Омской области. В настоящий момент АЧС уже распространилась на 14 районов, включая и город Омск. Локализовать эпидемию пока не удалось, хотя в некоторых районах, спустя месяц, уже снимают карантин. Но ограничительные мероприятия на ввоз-вывоз свинины там будут длиться еще полгода.

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В то же время министр сельского хозяйства во время вспышки находился в отпуске. Он рассказал, почему не стал отменять запланированный отдых. По словам главы ведомства, о вероятности АЧС в Омской области знали еще в мае, потому и подготовились заранее.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:

 — Понятно, что вспышка африканской чумы свиней в Иркутске заставила нас задуматься. Мы усилили контроль. В мае мы провели учения в личном подсобном хозяйстве в Таврическом районе. Мы были готовы к тому, что вирус появится на территории региона. Когда у нас произошел падеж в хозяйстве Фикселя в селе Верблюжьем, мы оперативно ликвидировали очаг, уничтожив свиней. Это прошло в считанные часы, и я лично был на месте. У АЧС есть определенная специфика. Он передается и через человека. Было впечатление, что мы локализовали очаг, но этого не произошло.

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По словам главы министерства, в его отсутствие распространение заболевания отслеживали первый замгубернатора Андрей Новоселов и главный ветеринарный врач Омской области Владимир Плащенко.

Максим Чекусов:

 — Мы не оставляли ситуацию без присмотра и осуществляли контроль за эпидемией АЧС. Я лично отрабатывал способы реагирования на вспышку эпидемии с УМВД и федеральными службами Россельхознадзора. Мы все сделали правильно. Однако сложнее работать с населением, у которого нет документов на корма и свиней.

Отметим, что сегодня в Омске пройдет митинг предпринимателей по факту АЧС. Ситуация в Минсельхозе региона из-за эпидемии остается напряженной.

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