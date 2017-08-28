Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
«Парад иудушек»: украинцы о Дне независимости
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Определено самое неудачное время дня
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Масштабная рокировка: прокуроры сменились в семи областях Казахстана

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. В семи областях Казахстана сменились прокуроры, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Источник: Sputniknews.kz

С согласия главы государства приказом генерального прокурора Жакипа Асанова от 28 августа 2017 года назначены прокуроры ряда областей.

Прокурором Карагандинской области назначен Марат Исламханович Сексембаев.

На этом посту Марат Сексембаев сменил Ибырая Ашимхановича Тлеугалеева, который занимал эту должность с 2016 года.

Марат Сексембаев — уроженец Аркалыка Тургайской области, родился в 1979 году. Закончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

В разное время занимал должности в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. В 2014—2016 годах работал в должности заместителя заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента Республики Казахстан. С 2016 года и до момента назначения занимал должность начальника Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры.

Прокурором Костанайской области назначен Тимур Каирбекович Сулейменов.

На этом посту Тимур Сулейменов сменил Марата Жолмагамбетовича Кайбжанова, который занимал эту должность с 2012 года.

Тимур Сулейменов родился в 1975 году в городе Куйбышев Новосибирской области Российской Федерации. В 1997 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. Занимал различные должности в органах прокуратуры Алматы, в том числе заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы.

С 2013 года занимал должность первого заместителя прокурора города Астаны.

Прокурором Актюбинской области назначен Марат Жолмагамбетович Кайбжанов.

На этом посту Марат Кайбжанов сменил Нургалыма Мажитовича Абдирова, который занимал эту должность с 2012 года.

Кайбжанов родился в 1965 году в Костанайской области. Окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко.

Занимал руководящие должности — заместителя прокурора г. Костанай, прокурора Костанайского и Мендыкаринского районов, Лисаковска Костанайской области, начальника управления департамента Генеральной прокуратуры, заместителя начальника, начальника департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2012 года занимал должность прокурора Костанайской области.

Прокурором Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Мажитович Абдиров.

На этом посту Нургалым Абдиров сменил Ибрагим Алжанулы Иманова, который занимал эту должность с 2012 года.

Абдиров родился в 1967 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «правоведение». В разное время занимал должности прокурора отдела, следователя прокуратуры, заместителя прокурора Темиртау, прокурора Шетского района Карагандинской области. Руководил отделом, управлением, а затем департаментом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2012 года занимал должность прокурора Актюбинской области.

Прокурором Жамбылской области назначен Ибрагим Алжанулы Иманов.

На этом посту Ибрагим Иманов сменил Ерната Мухаметкалиевича Сыбанкулова, который занимал эту должность с 2012 года.

Иманов родился в 1959 году в Чимкентской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «правоведение».

Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на руководящих должностях. Занимал должности прокурора Экибастуза, Качирского района Павлодарской области, заместителя прокуроров Павлодарской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей.

С 2012 года занимал должность прокурора Южно-Казахстанской области.

Прокурором Атырауской области назначен Ернат Мухаметкалиевич Сыбанкулов.

На этом посту Ернат Сыбанкулов сменил Галымжана Исатаевича Тогизбаева, который занимал эту должность с 2012 года.

Сыбанкулов родился в 1973 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «правоведение».

Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Московского и Медеуского районов Алматы, заместителя прокуроров Турксибского, Медеуского районов Алматы, прокурора Енбекшиказахского, Алмалинского, Медеуского районов Алматы, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Алматинской области.

С 2012 года занимал должность прокурора Жамбылской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 МИД: в зоне урагана 'Харви' могут находиться сотни казахстанцев
Памятник жертвам домашнего насилия появился в Алматы
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Фото дня: бездомные собаки сгрызли автомобиль Жительнице Карелии, чья иномарка пострадала от диких животных, предстоит оценить ущерб
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь