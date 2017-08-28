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11:11 (мск), источник: Ведомости

Жена президента Татарстана оказалась самой богатой супругой чиновника

Жена президента Татарстана Рустама Минниханова заняла первое место в рейтинге самых богатых жен российских государственных служащих и депутатов, который составил журнал Forbes Woman.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам Forbes, в 2016 г. Гульсина Минниханова заработала 2,351 млрд руб., в этот же год ее муж получил 7,5 млн руб. Минниханова является одной из владелиц компании «Лучано». В нее входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб.

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Второе место в рейтинге заняла жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с доходом 1,924 млрд руб. Ее муж в 2016 г. заработал всего 903 млн руб.

На третьем месте — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн руб. Для сравнения, ее муж заработал в 240 раз меньше — 3,6 млрд руб.

Четвертой в рейтинге стала жена генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова (ее доход — 848,351 млрд руб., его — 212 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова, 351 млрд руб., тогда как ее муж — 4,9 млн руб.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Жёны отчитываются перед журналом???
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