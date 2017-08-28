Жена президента Татарстана оказалась самой богатой супругой чиновника

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам Forbes, в 2016 г. Гульсина Минниханова заработала 2,351 млрд руб., в этот же год ее муж получил 7,5 млн руб. Минниханова является одной из владелиц компании «Лучано». В нее входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб.

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Второе место в рейтинге заняла жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с доходом 1,924 млрд руб. Ее муж в 2016 г. заработал всего 903 млн руб.

На третьем месте — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн руб. Для сравнения, ее муж заработал в 240 раз меньше — 3,6 млрд руб.