Бывший вице-губернатор Приморья Сидоренко не будет обжаловать обвинительный приговор

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 августа, PrimaMedia.

Бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко не будет обжаловать решение Фрунзенского районного суда Владивостока, который признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий во время тайфуна «Лайонрок». О решении Сидоренко без пояснений ИА PrimaMedia сообщила его адвокат.

С решением суда в письменном виде сторона Сидоренко ознакомилась только сегодня, 28 августа.

— Обжаловать приговор мы не будем. Сергей Петрович принял такое решение, я его поддержала, — коротко сообщила адвокат бывшего вице-губернатора, отказавшись от пояснений.

Напомним, на прошлой неделе Фрунзенский суд приговорил Сергея Сидоренко к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретил занимать государственные и муниципальные должности 2 года. По материалам уголовного дела, во время тайфуна «Лайонрок» в сентябре 2016 года Сидоренко, находясь в должности вице-губернатора края и курируя вопросы сельского хозяйства региона, дал указание об объявлении на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации.

Причем сделал он это, по версии следственных органов, с умыслом — чтобы несколько коммерческих организаций, руководят которыми его родные и знакомые, получили денежную компенсацию, предназначенную сельскохозпредприятиям, понесшим ущерб от чрезвычайной ситуации природного характера.

Надеявшийся на более мягкий приговор Сидоренко признал свою вину в полной мере и раскаялся, заявив, что допустил нарушение закона по незнанию и из благих намерений.

Он просил учесть это и позволить ему работать на благо края, однако суд решил иначе.