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11:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мэр Челябинска прокомментировал внезапную стройку на Орджоникидзе

Новый вопиющий случай застройки в Челябинске.

Напомним, Во дворе на улице Орджоникидзе в субботу начались строительные работы. Совершенно неожиданно для жителей ближайших домов. Как водится, территория оказалась огорожена забором. Он появился, судя по всему, ночью. И стал настоящим шоком еще и для продавцов киосков, которые теперь рискуют лишиться покупателей.

И вот как прокомментировал стройку на Орджоникидзе глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

«Спорная ситуация. С одной стороны у бизнесмена есть основания полагать, что строить там можно. С другой стороны есть вопросы. Есть предложение о том, чтобы их рассмотреть еще раз в публичной плоскости. Есть обращение, в установленном порядке будем рассматривать», — заявил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

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