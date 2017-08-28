Мэр Челябинска прокомментировал внезапную стройку на Орджоникидзе

Напомним, Во дворе на улице Орджоникидзе в субботу начались строительные работы. Совершенно неожиданно для жителей ближайших домов. Как водится, территория оказалась огорожена забором. Он появился, судя по всему, ночью. И стал настоящим шоком еще и для продавцов киосков, которые теперь рискуют лишиться покупателей.

«Спорная ситуация. С одной стороны у бизнесмена есть основания полагать, что строить там можно. С другой стороны есть вопросы. Есть предложение о том, чтобы их рассмотреть еще раз в публичной плоскости. Есть обращение, в установленном порядке будем рассматривать», — заявил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.