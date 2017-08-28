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17:02 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров оценил последствия пожаров в Михайловке

В регионе по-прежнему действует режим ЧС.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров лично оценил последствия огненной стихии в Михайловке. Глава региона пообщался с жителями нескольких хуторов. Андрей Бочаров заявил о необходимости создания современной пожарной части. Она будет открыта в хуторе Большом. Новое пожарное депо позволит спасателям оперативно реагировать на ландшафтные возгорания.

Живописные пейзажи сразу нескольких районов Волгоградской области — теперь безжизненные картины. Тлеющие очаги пламени хорошо просматриваются с высоты птичьего полета. Масштабы поражают. Выжжены сотни гектаров. И это только последствия бушевавшей стихии. Что было здесь в разгар пожара, страшно представить. На месте дома Ольги Крупновой в хуторе Курин пепелище. Сейчас вместе с родственниками по крупицам она собирает все, что уцелело.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беда общая для всех. И здесь она коснулась каждого. Кто-то лишился скота, у других сгорело сено. Пострадала техника, которой селяне пытались перекрыть огненную дорогу.

Пожар произошел здесь 22 августа. Огонь был несколько метров в высоту. А скорость распространения достигала 3 километров в минуту. С последствиями стихии боролись в течение суток. Пожарные бригады тушили огонь с помощью спецтехники. Люди использовали все, что попадалось под руку: ведра, тазы, шланги. К счастью, трагических последствий удалось избежать. Первые выводы сделаны.

Сразу после ЧП здесь был организован оперативный штаб. Сейчас на месте работает специальная комиссия. Ее задача — оценить масштабы бедствия: сколько пострадало жилых домов, и кто лишился своего имущества. К каждому — индивидуальный подход. Но один на один со своим горем люди не останутся. Губернатор Волгоградской области ситуацию взял под личный контроль.

Всего в хуторе Курин сгорело 120 построек. Из них четыре жилых дома. Как удалось установить, первоначальный очаг возгорания был обнаружен недалеко от реки Медведицы. Отдыхающие вопреки запретам жгли костер. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Бушующее пламя угрожало и населенному пункту Моховской. По последним данным, полностью сгорело здесь четыре дома. При этом жизни свыше 600 человек удалось спасти.

Боролись с огнем и местные фермеры. Люди, не жалея техники, вывели трактора и комбайны для опашки территории. Это уменьшило площади возгорания. Принято решение построить в хуторе Большом современную пожарную часть.

Основная причина пожаров, уверены специалисты, человеческий фактор. Один выброшенный из окна машины окурок может привести к необратимым последствиям. Высока опасность возгорания и при разжигании костров. По словам губернатора, в областной администрации в ближайшее время будет поднят вопрос об ужесточении наказания за нарушение норм пожарной безопасности. Сейчас в Волгоградской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В регион переброшены техника и личный состав из соседних субъектов страны. На боевом дежурстве находится воздушная авиация. Все больницы и социальные службы работают в режиме повышенной готовности.

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