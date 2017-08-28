Омичам перестали выдавать американские визы
В Екатеринбурге приостановлена выдача неиммиграционных виз.
В Екатеринбурге приостановлена выдача неиммиграционных виз.
Консульство США в Екатеринбурге приостановило свою работу по выдаче неиммиграционных виз. С 1 сентября все собеседования на визу будут проходить в посольстве США в Москве. Американцы заявляют о том, что были вынуждены пойти на такие меры
Напомним, что в генеральном консульстве США в Екатеринбурге обслуживались жители Омской области. Также в консульский округ входят 10 регионов