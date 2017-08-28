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11:42 (мск), источник: СуперОмск

Омичам перестали выдавать американские визы

В Екатеринбурге приостановлена выдача неиммиграционных виз.

Консульство США в Екатеринбурге приостановило свою работу по выдаче неиммиграционных виз. С 1 сентября все собеседования на визу будут проходить в посольстве США в Москве. Американцы заявляют о том, что были вынуждены пойти на такие меры из-за сокращения числа работников дипмиссии до 455 человек.

Напомним, что в генеральном консульстве США в Екатеринбурге обслуживались жители Омской области. Также в консульский округ входят 10 регионов Урало-Западносибирского региона. Консульские услуги предоставлялись с 1994 года. В 2016 году в консульстве была выдана 11 651 неиммиграционная виза.

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