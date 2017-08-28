Депутаты горсовета Уфы хотят изменить правила отставки мэра
В случае принятия поправок, полномочия градоначальника могут быть прекращены по заявлению главы региона.
В случае принятия поправок, полномочия градоначальника могут быть прекращены по заявлению главы региона.
Депутаты уфимского горсовета на заседании, которое состоится 30 августа, внесут поправки в Устав города, которые могут усилить контроль над деятельностью столичных чиновников. Соответствующие документы предстоящего заседания опубликованы на сайте городского парламента.
Согласно проекту решения уфимского парламента, кандидаты на пост главы городской администрации и сам градоначальник будут обязаны предоставлять руководителю республики сведения о своих доходах и имуществе. А в случае их недостоверности полномочия главы городской администрации, по заявлению главы региона, могут быть досрочно прекращены. Кроме того он может инициировать проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера городских депутатов. И по её результатам запустить процесс отставки недобросовестного народного избранника.
Напомним, раньше глава Башкирии мог требовать досрочной отставки руководителя столичной администрации только в связи с нарушением условий контракта.
«Антикоррупционный тренд в преддверии выборов президента страны становится все более и более очевидным, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Региональные власти подвергаются тщательному контролю со стороны федералов. Эти процессы происходят по всей стране и никак не связаны с внутрирегиональными раскладами. Кстати, администрация президента России уже несколько лет назад дала “добро” главам и губернаторам на создание региональных вертикалей властей. В ней, несмотря на конституционное разграничение муниципальной и исполнительной власти, муниципалитеты фактически напрямую подчинены региональному руководству. В этом нет ничего нового и, соответственно, никакой сенсации искать здесь также не следует. Замечу, что иерархичность и субординация во взаимоотношениях уфимского