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11:43 (мск), источник: АиФ Уфа

Депутаты горсовета Уфы хотят изменить правила отставки мэра

В случае принятия поправок, полномочия градоначальника могут быть прекращены по заявлению главы региона.

Депутаты уфимского горсовета на заседании, которое состоится 30 августа, внесут поправки в Устав города, которые могут усилить контроль над деятельностью столичных чиновников. Соответствующие документы предстоящего заседания опубликованы на сайте городского парламента.

Согласно проекту решения уфимского парламента, кандидаты на пост главы городской администрации и сам градоначальник будут обязаны предоставлять руководителю республики сведения о своих доходах и имуществе. А в случае их недостоверности полномочия главы городской администрации, по заявлению главы региона, могут быть досрочно прекращены. Кроме того он может инициировать проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера городских депутатов. И по её результатам запустить процесс отставки недобросовестного народного избранника.

Напомним, раньше глава Башкирии мог требовать досрочной отставки руководителя столичной администрации только в связи с нарушением условий контракта.

«Антикоррупционный тренд в преддверии выборов президента страны становится все более и более очевидным, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Региональные власти подвергаются тщательному контролю со стороны федералов. Эти процессы происходят по всей стране и никак не связаны с внутрирегиональными раскладами. Кстати, администрация президента России уже несколько лет назад дала “добро” главам и губернаторам на создание региональных вертикалей властей. В ней, несмотря на конституционное разграничение муниципальной и исполнительной власти, муниципалитеты фактически напрямую подчинены региональному руководству. В этом нет ничего нового и, соответственно, никакой сенсации искать здесь также не следует. Замечу, что иерархичность и субординация во взаимоотношениях уфимского сити-менеджера ИрекаЯлалова и главы Башкирии Рустэма Хамитова, несомненно, присутствует. Например, пришедшие после перезагрузки уфимской мэрии заместители градоначальника Рустем Газизов и Гульнара Валиева, безусловно согласованные с администрацией главы Башкирии управленцы».

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