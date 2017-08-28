Козак, Мень, Цицин: Евгений Куйвашев готовится принять VIP-десант из Москвы
В Свердловской области завтра будут работать сразу три высокопоставленных чиновника федерального правительства.
В Свердловской области завтра будут работать сразу три высокопоставленных чиновника федерального правительства.
В Дегтярске состоится церемония вручения ключей жителям муниципалитета в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В церемонии примут участие
После окончания мероприятия планируется