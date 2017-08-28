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12:25 (мск), источник: ЕАН

Козак, Мень, Цицин: Евгений Куйвашев готовится принять VIP-десант из Москвы

В Свердловской области завтра будут работать сразу три высокопоставленных чиновника федерального правительства.

В Дегтярске состоится церемония вручения ключей жителям муниципалитета в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В церемонии примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

После окончания мероприятия планируется пресс-подход. Вечером в Екатеринбурге в доме Севастьянова пройдет совещание, посвященное развитию особых экономических зон в Российской Федерации, под руководством Дмитрия Козака.

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