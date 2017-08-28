Итальянская и польская миссии совершат полет над Беларусью
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проведение наблюдательного полета миссиями Италии и Польши над территорией Беларуси запланировано с 28 августа по 1 сентября, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проведение наблюдательного полета миссиями Италии и Польши над территорией Беларуси запланировано с 28 августа по 1 сентября, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.
В военном ведомстве отметили, что полет состоится в рамках Договора по открытому небу.
«Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств», — подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что с 28 августа по 8 сентября на базе Департамента международного военного сотрудничества Минобороны будет проведен курс по выполнению международных договоров в области контроля вооружениями для
В мероприятиях примут участие представители 13 стран.
Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу проходят регулярно над территориями