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13:11 (мск), источник: Sputnik.by

Итальянская и польская миссии совершат полет над Беларусью

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проведение наблюдательного полета миссиями Италии и Польши над территорией Беларуси запланировано с 28 августа по 1 сентября, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В военном ведомстве отметили, что полет состоится в рамках Договора по открытому небу.

«Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что с 28 августа по 8 сентября на базе Департамента международного военного сотрудничества Минобороны будет проведен курс по выполнению международных договоров в области контроля вооружениями для стран-участниц ОБСЕ.

В мероприятиях примут участие представители 13 стран.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу проходят регулярно над территориями стран-участниц. В апреле текущего года представители Беларуси совершали полет над Польшей.

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