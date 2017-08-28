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12:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поручил искать иностранных партнеров для предприятий легкой промышленности

Губернатор Борис Дубровский поручил экономическому блоку правительства искать иностранных партнеров для предприятий легкой промышленности региона, чтобы получить более высокую динамику развития отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что легкая промышленность это реальная точка роста, которую необходимо поддерживать.

«Сейчас пришло время делать это на новой технологической основе, привлекать инвесторов в наши моногорода, тем более, что уже есть интерес к нашим ТОСЭР. Напомню, что первый резидент ТОСЭР в Бакале — как раз представитель легпрома. С учетом важности кадрового вопроса, поставленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, к этой работе должны подключиться руководители регионального Министерства образования и науки, профильных учреждений профессионального образования, директора предприятий соответствующих отраслей». — подчеркнул он.

По мнению главы области, более высокую динамику развития легкой промышленности можно обеспечить за счет сотрудничества с иностранными компаниями, открытия совместных предприятий с ними, использования их современных технологических решений.

Добавим, что с начала года в регионе более чем на 40% увеличились объемы производства мебели, на 10% выросло производство текстиля, на 4,4% — производство изделий из кожи, почти на 4% — выпуск одежды.

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