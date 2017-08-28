Под Омском чиновники разобрали взлетную полосу, чтобы починить дорогу
В Омской области возбудили уголовное дело по факту растраты десяти миллионов рублей из районного бюджета.
В Омской области возбудили уголовное дело по факту растраты десяти миллионов рублей из районного бюджета.
В Тевризе чиновники разобрали
Жители поселка Тевриз забили тревогу еще несколько лет назад. Сельчане заметили, что рабочие начали дробить на части асфальтированную
«Взлетка» принадлежала недостроенному местному аэропорту. Объект на севере региона «заморозили»
Однако по распоряжению главы Тевризского района единственное летное поле на севере региона решили уничтожить «в виду нецелесообразности ее дальнейшего использования». Под слоем асфальта сохранилась «подушка» из щебенки около 70 сантиметров толщиной. Этой щебенкой чиновники и решили засыпать ямы и ухабы, чтобы отремонтировать дорогу на одной из поселковых улиц.
Отстоять
Зато в ходе прокурорской проверки вскрылись любопытные факты. Оказалось, что на реконструкцию той самой злополучной дороги в поселке были выделены деньги из бюджета в полном объеме.
— Установлено, что в августе 2014 года по итогам проведенного аукциона администрация Тевризского района заключила муниципальный контракт на реконструкцию дороги по одной из улиц поселка с ООО «Трансстрой», — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Цена контракта составила около 15,5 миллионов рублей.
При этом администрация Тевризского района Омской области перечислила на счет ООО «Трансстрой» более 15 миллионов рублей.
— Таким образом, муниципальные чиновники, действуя в интересах коммерческой организации, похитили около 9,5 миллионов рублей. Это стоимость песка и щебня согласно
Махинации со «взлеткой» причинили районной казне ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата».
Тем временем,
Бывший чиновник пока вернул в бюджет около 2,7 миллионов рублей. В надзорных органах считают приговор
Между тем.
В последние годы малая авиация в Омской области находится в критическом положении. В районах региона практически не осталось
С помощью малой авиации не только тушили лесные пожары, опыляли поля и доставляли грузы в отдаленные села. На территории области располагалось 14 аэродромов местных линий, которые принимали регулярные пассажирские рейсы. Там же «дежурили» вертолеты санавиации, готовые в любую минуту доставить тяжело больных пациентов в лучшие клиники страны.