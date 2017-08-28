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12:30 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском чиновники разобрали взлетную полосу, чтобы починить дорогу

В Омской области возбудили уголовное дело по факту растраты десяти миллионов рублей из районного бюджета.

В Тевризе чиновники разобрали взлетно-посадочную полосу, чтобы засыпать ямы на сельской улице.

Жители поселка Тевриз забили тревогу еще несколько лет назад. Сельчане заметили, что рабочие начали дробить на части асфальтированную взлетно-посадочную полосу, построенную в середине 1970-х за чертой поселка.

«Взлетка» принадлежала недостроенному местному аэропорту. Объект на севере региона «заморозили» из-за нехватки денег, однако взлетно-посадочной полосой активно пользовались пилоты омской федерации сверхлегкой и легкой авиации, лесоохранных предприятий и МЧС. Сюда же приземлялись и вертолеты санавиации. Расстояние между Омском и Тевризом — более 350 километров, дороги в отдаленные деревни разбиты, а весной с наступлением паводка и вовсе полностью уходят под воду. Случись что — помощи иначе чем с небес не дождешься.

Однако по распоряжению главы Тевризского района единственное летное поле на севере региона решили уничтожить «в виду нецелесообразности ее дальнейшего использования». Под слоем асфальта сохранилась «подушка» из щебенки около 70 сантиметров толщиной. Этой щебенкой чиновники и решили засыпать ямы и ухабы, чтобы отремонтировать дорогу на одной из поселковых улиц.

Отстоять взлетно-посадочную полосу попытались пилоты. Они обратились за помощью в надзорные органы. Прокуратура остановила демонтаж «взлетки» в Тевризском районе. Однако пока шли разбирательства, около 800 метров полосы оказалось уничтожено.

Зато в ходе прокурорской проверки вскрылись любопытные факты. Оказалось, что на реконструкцию той самой злополучной дороги в поселке были выделены деньги из бюджета в полном объеме.

— Установлено, что в августе 2014 года по итогам проведенного аукциона администрация Тевризского района заключила муниципальный контракт на реконструкцию дороги по одной из улиц поселка с ООО «Трансстрой», — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Цена контракта составила около 15,5 миллионов рублей.

По условиям соглашения для строительных работ должен был приобретен новый материал — песок и щебень. Однако экспертиза показала, что дорожное покрытие на улице было построено с использованием материалов, переработанных из дорожного полотна летного поля.

При этом администрация Тевризского района Омской области перечислила на счет ООО «Трансстрой» более 15 миллионов рублей.

— Таким образом, муниципальные чиновники, действуя в интересах коммерческой организации, похитили около 9,5 миллионов рублей. Это стоимость песка и щебня согласно локально-сметной документации, — говорит Татьяна Булихова.

Махинации со «взлеткой» причинили районной казне ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата».

Тем временем, экс-глава Тевризского района Вячеслав Тарасов уже приговорен к трем годам условного срока за ремонт другой дороги в этом же поселке. На ее починке он «сэкономил» в свою пользу семь миллионов рублей аналогичным образом — пустив на починку щебень со «взлетки».

Бывший чиновник пока вернул в бюджет около 2,7 миллионов рублей. В надзорных органах считают приговор экс-главе Тевризского района слишком мягким. Ведь по его вине жители севера Омской области остались без воздушного сообщения.

Между тем.

В последние годы малая авиация в Омской области находится в критическом положении. В районах региона практически не осталось взлетно-посадочных площадок, технический парк распродан, а пассажирские перевозки не производятся вообще, а ведь еще несколько десятков лет назад сверхлегкие воздушные суда в Прииртышье были весьма востребованы.

С помощью малой авиации не только тушили лесные пожары, опыляли поля и доставляли грузы в отдаленные села. На территории области располагалось 14 аэродромов местных линий, которые принимали регулярные пассажирские рейсы. Там же «дежурили» вертолеты санавиации, готовые в любую минуту доставить тяжело больных пациентов в лучшие клиники страны.

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