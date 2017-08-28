Тапиола и новый посол ЕС в Кишиневе поднимают бокалы в Брюсселе

Источник: Noi.md

Дипломат опубликовал фотографию из Брюсселя, на которой он снят «за бокалом разговора» с будущим европейским послом в Молдове Питером Михалко.

«Приятный вечер — передача (миссии — прим. ред.) между двумя старыми друзьями. Вам, г-н посол Михалко, уважаемый Питер: больших успехов!», написал на своей странице в Facebook-е Пиркка Тапиола.

Словак Питер Михалко ранее работал в Р. Молдова, а недавно завершил мандат посла Словакии в Греции. Чиновник был политическим советником специального представителя ЕС в Молдове, в 2007—2011 гг. Кальмана Мижей.