Тапиола и новый посол ЕС в Кишиневе поднимают бокалы в Брюсселе
Пиркка Тапиола, глава европейской дипломатической миссии в Кишиневе в последние четыре года, на прошлой неделе завершил свой мандат.
Пиркка Тапиола, глава европейской дипломатической миссии в Кишиневе в последние четыре года, на прошлой неделе завершил свой мандат.
Дипломат опубликовал фотографию из Брюсселя, на которой он снят «за бокалом разговора» с будущим европейским послом в Молдове Питером Михалко.
«Приятный вечер — передача (миссии — прим. ред.) между двумя старыми друзьями. Вам,
Словак Питер Михалко ранее работал в Р. Молдова, а недавно завершил мандат посла Словакии в Греции. Чиновник был политическим советником специального представителя ЕС в Молдове, в 2007—2011 гг. Кальмана Мижей.
Пиркка Тапиола, посол ЕС в Кишиневе с 2013 г., станет новым главой делегации ЕС в Таиланде.