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12:26 (мск), источник: Noi.md

Тапиола и новый посол ЕС в Кишиневе поднимают бокалы в Брюсселе

Пиркка Тапиола, глава европейской дипломатической миссии в Кишиневе в последние четыре года, на прошлой неделе завершил свой мандат.

Источник: Noi.md

Дипломат опубликовал фотографию из Брюсселя, на которой он снят «за бокалом разговора» с будущим европейским послом в Молдове Питером Михалко.

«Приятный вечер — передача (миссии — прим. ред.) между двумя старыми друзьями. Вам, г-н посол Михалко, уважаемый Питер: больших успехов!», написал на своей странице в Facebook-е Пиркка Тапиола.

Словак Питер Михалко ранее работал в Р. Молдова, а недавно завершил мандат посла Словакии в Греции. Чиновник был политическим советником специального представителя ЕС в Молдове, в 2007—2011 гг. Кальмана Мижей.

Пиркка Тапиола, посол ЕС в Кишиневе с 2013 г., станет новым главой делегации ЕС в Таиланде.

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