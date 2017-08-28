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12:56 (мск), источник: VLADNEWS

Генеральный консул ФРГ знакомится с Владивостоком

Виктор Рихтер прибыл во Владивосток впервые.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 28 августа, заместитель главы администрации Игорь Ткаченко провел протокольную встречу с генеральным консулом ФРГ в Новосибирске господином Виктором Рихтером, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече также участвовали почетный консул ФРГ во Владивостоке Ярослав Котык, начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.

Виктор Рихтер прибыл во Владивосток впервые и, как он сам признался, «город впечатлил его своей красотой и уникальной историей». А те корни, которые связывают его с Германией, лишь усиливают это впечатление.

Игорь Ткаченко познакомил Виктора Рихтера с историей Владивостока, отметив в ней немало немецких корней, а также с динамикой современного развития столицы Приморья. Нынешний статус Владивостока в качестве свободного порта, а также наличие у нас территорий опережающего развития являются хорошим стимулом для иностранных инвесторов, каковыми вполне могут стать и представители немецкого бизнеса. Кроме того, обмен опытом происходит и в культурной жизни. Так, в этом году во Владивостоке две недели пробыла делегация немецких школьников, они гостили в русских семьях. А осенью этого года планируется ответный визит школьников из Владивостока в один из немецких городов.

Виктор Рихтер, со своей стороны, отметил, что в работе предстоящего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума примут участие немецкие предприниматели, и выразил уверенность, что это позволит придать динамизм торгово-экономическим отношениям бизнесменов его страны с нашим городом.

В ходе встречи, прошедшей в оживленной и непринужденной обстановке, ее участники обсудили возможность налаживания дружеских отношений Владивостока с одним из морских городов Германии, а также другие перспективные направления развития сотрудничества.

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