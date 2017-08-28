Вместо Russia Arms Expo: День танкиста в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках

В этом году фестиваль, организованный правительством Свердловской области и Уралвагонзаводом, будет приурочен к 75-летию Сталинградской битвы.

Праздник пройдет под новым брендом «УралТанк». Программа рассчитана на три площадки — у ДК имени И. В. Окунева, на площади Славы и полигоне «Старатель».

«На городских площадках запланирована обширная программа, выступления творческих коллективов, гастрономический фестиваль с мастер-классами по уральской кухне, работа разнообразных интерактивных площадок, фотозон. Сюда будет организована трансляция кубка Урала по снайпингу, показательных прыжков с парашютом, исторической реконструкции. Вход на эти площадки — свободный. На полигон “Старатель” вход будет осуществляться в рамках специально разработанной билетной программы», — рассказал замминистра инвестиций региона Александр Породнов.