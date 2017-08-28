Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
«Парад иудушек»: украинцы о Дне независимости
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12:41 (мск), источник: ЕАН

Вместо Russia Arms Expo: День танкиста в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках

Свердловская область готовится к Дню танкиста и танкостроителя — празднование пройдет 9 сентября в Нижнем Тагиле.

В этом году фестиваль, организованный правительством Свердловской области и Уралвагонзаводом, будет приурочен к 75-летию Сталинградской битвы.

Праздник пройдет под новым брендом «УралТанк». Программа рассчитана на три площадки — у ДК имени И. В. Окунева, на площади Славы и полигоне «Старатель».

«На городских площадках запланирована обширная программа, выступления творческих коллективов, гастрономический фестиваль с мастер-классами по уральской кухне, работа разнообразных интерактивных площадок, фотозон. Сюда будет организована трансляция кубка Урала по снайпингу, показательных прыжков с парашютом, исторической реконструкции. Вход на эти площадки — свободный. На полигон “Старатель” вход будет осуществляться в рамках специально разработанной билетной программы», — рассказал замминистра инвестиций региона Александр Породнов.

Напомним, инициатива масштабного празднования Дня танкиста на Урале принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву. Фестиваль должен заменить выставку Russia Arms Expo, переехавшую в Подмосковье. В этом году на «УралТанке» ждут вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь