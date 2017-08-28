Вместо Russia Arms Expo: День танкиста в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках
Свердловская область готовится к Дню танкиста и танкостроителя — празднование пройдет 9 сентября в Нижнем Тагиле.
Свердловская область готовится к Дню танкиста и танкостроителя — празднование пройдет 9 сентября в Нижнем Тагиле.
В этом году фестиваль, организованный правительством Свердловской области и Уралвагонзаводом, будет приурочен к 75-летию Сталинградской битвы.
Праздник пройдет под новым брендом «УралТанк». Программа рассчитана на три площадки — у ДК имени И. В. Окунева, на площади Славы и полигоне «Старатель».
«На городских площадках запланирована обширная программа, выступления творческих коллективов, гастрономический фестиваль с
Напомним, инициатива масштабного празднования Дня танкиста на Урале принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву. Фестиваль должен заменить выставку Russia Arms Expo, переехавшую в Подмосковье. В этом году на «УралТанке» ждут