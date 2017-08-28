Новосибирская область планирует бездефицитный бюджет 2019 года
Для этого будет увеличен транспортный налог и сокращена финансовая помощь муниципалитетам.
Для этого будет увеличен транспортный налог и сокращена финансовая помощь муниципалитетам.
Сегодня состоялось заседание правительства Новосибирской области. В ходе него министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил проект основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2018−2012 годы.
«Характер государственной бюджетной политики потребует усиления концентрации финансовых ресурсов на обеспечении приоритетных расходов по такой причине, как реализация (майских — Sibnovosti.ru) указов президента. Рост потребности на 2018 год по этому направлению ожидается более чем на 4,5 млрд руб. Две причины такого существенного роста:
По словам министра, меры придется принимать на фоне «неочевидности возможности» увеличения финансовой поддержки из федерального бюджета. Задача — бездефицитность областного бюджета в 2019 году. Планируется, что его доходная часть сравняется с расходной на уровне 126,023 млрд руб. Для этого региональное правительство собирается свести банковские заимствования к минимуму, а рост собственных доходов обеспечить на счет роста ставок транспортного налога, увеличения сбора налоговых недоимок (сейчас общая сумма задолженности составляет около 6 млрд руб.), сокращения финансовой поддержки муниципальных образований. Поддержка промышленности будет смещаться от прямого субсидирования к предоставлению налоговых преференций.
«В бюджете необходимо будет предусмотреть увеличение социальных выплат на питание детей из многодетных и малоимущих детей в школах. Изменение масштабов мер социальной поддержки по иным категориям льготников на сегодняшний день рассматривается невозможным», — констатировал Виталий Голубенко.
На заседании представленный документ был одобрен. Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, его положения задают ключевые направления работы над проектом основного финансового документа на 2018-й и последующие годы.
В 2016 году бюджет Новосибирской области был исполнен с дефицитом в размере 1,211 млрд руб. — 1,2% к объему собственных доходов.