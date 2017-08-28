Новосибирская область планирует бездефицитный бюджет 2019 года

Сегодня состоялось заседание правительства Новосибирской области. В ходе него министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил проект основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2018−2012 годы.

«Характер государственной бюджетной политики потребует усиления концентрации финансовых ресурсов на обеспечении приоритетных расходов по такой причине, как реализация (майских — Sibnovosti.ru) указов президента. Рост потребности на 2018 год по этому направлению ожидается более чем на 4,5 млрд руб. Две причины такого существенного роста: во-первых, это рост средней зарплаты в регионе, а во-вторых, это завершение сроков реализации дорожных карт, которые на сегодняшний день у нас составлены по согласованию с федеральными органами власти», — рассказал господин Голубенко.

По словам министра, меры придется принимать на фоне «неочевидности возможности» увеличения финансовой поддержки из федерального бюджета. Задача — бездефицитность областного бюджета в 2019 году. Планируется, что его доходная часть сравняется с расходной на уровне 126,023 млрд руб. Для этого региональное правительство собирается свести банковские заимствования к минимуму, а рост собственных доходов обеспечить на счет роста ставок транспортного налога, увеличения сбора налоговых недоимок (сейчас общая сумма задолженности составляет около 6 млрд руб.), сокращения финансовой поддержки муниципальных образований. Поддержка промышленности будет смещаться от прямого субсидирования к предоставлению налоговых преференций.

«В бюджете необходимо будет предусмотреть увеличение социальных выплат на питание детей из многодетных и малоимущих детей в школах. Изменение масштабов мер социальной поддержки по иным категориям льготников на сегодняшний день рассматривается невозможным», — констатировал Виталий Голубенко.

На заседании представленный документ был одобрен. Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, его положения задают ключевые направления работы над проектом основного финансового документа на 2018-й и последующие годы.