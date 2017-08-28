Губернатор обозначил точки роста в Челябинской области
Губернатор обозначил точки роста в Челябинской области.
Губернатор обозначил точки роста в Челябинской области.
Борис Дубровский сформулировал задачу перед экономическим блоком правительства по поиску иностранных партнеров для предприятий легкой промышленности региона, чтобы получить более высокую динамику развития отрасли в Челябинской области, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Легкая промышленность Челябинской области — реальная точка роста, которую необходимо поддерживать. Сейчас пришло время делать это на новой технологической основе, привлекать инвесторов в наши моногорода, тем более, что уже есть интерес к нашим ТОСЭР. Напомню, что первый резидент ТОСЭР в Бакале — как раз представитель легпрома. С учетом важности кадрового вопроса, поставленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, к этой работе должны подключиться руководители регионального Министерства образования и науки, профильных учреждений профессионального образования, директора предприятий соответствующих отраслей», — отметил Борис Дубровский.
По мнению главы региона, более высокую динамику развития легкой промышленности Южного Урала можно обеспечить за счет сотрудничества с иностранными компаниями, открытия совместных предприятий с ними, использования их современных технологических решений.
Динамика развития легкой промышленности в Челябинской области на текущий момент достаточно высока: с начала года более чем на 40% увеличились объемы производства мебели, на 10% выросло производство текстиля, на 4,4% — производство изделий из кожи, почти на 4% — выпуск одежды. Отметим, что к теме развития легкой промышленности в стране на прошлой неделе обращался Президент РФ Владимир Путин.