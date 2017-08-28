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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт признал, что антироссийские санкции являются «тупым инструментом», но в то же время заявил, что они были необходимы.

Источник: РИА Новости

США ввели санкции против России в связи с ситуацией на Украине в 2014 года, после чего неоднократно их расширяли.

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«Мне кажется санкции — это такой тупой инструмент. С этим нет никаких вопросов, и все это понимают», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Но выбор, который тогда стоял перед администрацией Барака Обамы, заключался в следующем: «Хотите ли вы вести войну с Россией?» — пояснил посол.

Таким образом, санкции, по его словам, были необходимы, чтобы «выразить несогласие нарушением международного права».

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 дней и 90 дней соответственно).

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4 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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* Мюнхаузен
Задорнов в прошлом веке еще сказал, что американцы - тупые....тут даже и сомнений быть не может...)))))
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