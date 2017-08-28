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15:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор: Задолженность в Приангарье по заработной плате снижена почти в пять раз

Глава региона Сергей Левченко отметил, что правительством совместно с контрольными органами проведена работа по погашению задолженности заработной платы в Приангарье.

Источник: РИА "Новости"

В результате реализуемых мер объем задолженности снижен в 4,7 раза. По данным Иркутскстата, на 1 августа в Иркутской области по сравнению с началом года задолженность сократилась на 35,5 млн рублей, или на 36,8%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Вопросы по мерам, касающиеся погашения долгов по заработной плате в регионе, обсудили на встрече губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской области Сергей Коноплев и главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич. Участие во встрече также приняли исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заместитель министра труда и занятости региона Ольга Рукосуева.

Нам удалось стабилизировать ситуацию с ростом долгов по заработной плате в регионе. Этот вопрос находится под постоянным контролем.
Сергей Левченко

Основная часть задолженности по заработной плате (94,4% от общего объема задолженности) сформирована в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства. Иркутская область в рейтинге субъектов РФ по величине задолженности по заработной плате поднялась с марта 2016 года на 19 позиций и занимает 21 место. Мониторинг ситуации ведется на основании данных Иркутскстата, прокуратуры Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области и поступающих обращений граждан.

«Нам удалось стабилизировать ситуацию с ростом долгов по заработной плате в регионе. Этот вопрос находится под постоянным контролем. В еженедельном режиме осуществляется обмен информацией и выработка оперативных мер, направленных на погашение задолженности в каждом выявленном в ходе проверочных мероприятий случае и привлечения руководства предприятия к административной и уголовной ответственности. В результате принятых мер с начала 2017 года на территории Иркутской области погашено задолженности по заработной плате на сумму более 94 млн рублей перед 1522 работниками», — сообщил губернатор.

Как сообщил Сергей Левченко, сейчас правительство региона рассматривает возможность погашения задолженности по заработной плате за счет создания резервного фонда в субъекте РФ от поступающих штрафов в отношении руководителей организаций, нарушающих трудовое законодательство, а также возможности запрета на введение процедуры банкротства до полного погашения долгов по заработной пате перед работниками.

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