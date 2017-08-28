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13:30 (мск), источник: СуперОмск

Шалак взял себе нового заместителя, переманив кадр из омского минкульта

Стало известно о кадровых перестановках в министерстве культуры Омской области и омском депкульте.

Речь идет о начальнике управления по развитию туризма министерства культуры Омской области Олег Федоренко. Как стало известно, чиновник перешел в городское ведомство.

С сегодняшнего дня Олег Федоренко занял кресло первого заместителя директора департамента культуры, войдя в подчинение к Владимиру Шалаку. Это место опустело после кончины Владимира Демченко, который скоропостижно скончался на 61 году жизни в начале июля.

В узких кругах тем временем ходят слухи, что именно Олег Федоренко может занять пост директора депкульта при новом мэре. Учитывая опыт и трудоспособность Федоренко, его кандидатура, стоит полагать, будет хорошо принята на высших уровнях власти.

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