В Крыму шесть депутатов досрочно лишились полномочий
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). По требованию прокуратуры в Бахчисарайском районе досрочно прекращены полномочия шести депутатов, незадекларировавших свои доходы, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). По требованию прокуратуры в Бахчисарайском районе досрочно прекращены полномочия шести депутатов, незадекларировавших свои доходы, сообщили в
«Установлено, что шестеро депутатов Плодовского, Куйбышевского, Табачненского, Голубинского и Тенистовского сельского совета не задекларировали доходы. Ввиду выявления коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес названных сельских советов представления», — рассказали в
Рассмотрев прокурорские представления, сельские советы досрочно прекратили полномочия депутатов.