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12:59 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму шесть депутатов досрочно лишились полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). По требованию прокуратуры в Бахчисарайском районе досрочно прекращены полномочия шести депутатов, незадекларировавших свои доходы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что шестеро депутатов Плодовского, Куйбышевского, Табачненского, Голубинского и Тенистовского сельского совета не задекларировали доходы. Ввиду выявления коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес названных сельских советов представления», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Рассмотрев прокурорские представления, сельские советы досрочно прекратили полномочия депутатов.

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