Комплекс ЧФ «Утес» в рамках учения выполнил пуск крылатой ракеты

Источник: РИА "Новости"

«В рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота береговой стационарный ракетный комплекс “Утёс” произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров “Ивановец”, “Р-239” и “Р-60” обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель», — сказал он.

Отмечается, что на конечном этапе полета противокорабельной ракеты истребитель Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил её, применив авиационную управляемую ракету.

Для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотники.