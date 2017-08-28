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16:03 (мск), источник: НИА Самара

Самарскую мэрию уличили в нарушении законодательства в сфере грантов


Контрольно-счётная палата не уточняет, собирается ли она передавать материалы проверки в другие ведомства.

Источник: Reuters

Контрольно-счётная палата Самары уличила мэрию города в нарушении законодательства при использовании средств муниципального бюджета, направленных на выплату грантов и субсидий некоммерческим организациям, юрлицам и гражданам. Как установила проверка контрольного ведомства, порядок предоставления самарскими чиновниками грантов противоречит Бюджетном кодексу о безвозмездном характере данных пособий, поскольку их получателям могли выдвигаться встречные требования по оказанию услуг.

Например, департамент культуры и молодёжной политики выделяет отдельным организациям и физлицам средства из бюджета города систематически, каждый год, что необоснованно ограничивает доступ к поддержке других гражданских инициатив в сфере культуры.

А в департаменте физкультуры и спорта допускалось предоставление отдельным получателям двойной поддержки — в форме субсидий и грантов. Кроме того спортивные чиновники оплачивали под видом грантов строительно-монтажные работы и ненадлежащим образом осуществляли контроль подлинности документов. в частности, в прокуратуру, пишет ТРК «Терра».

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