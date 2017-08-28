Самарскую мэрию уличили в нарушении законодательства в сфере грантов

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Контрольно-счётная палата Самары уличила мэрию города в нарушении законодательства при использовании средств муниципального бюджета, направленных на выплату грантов и субсидий некоммерческим организациям, юрлицам и гражданам. Как установила проверка контрольного ведомства, порядок предоставления самарскими чиновниками грантов противоречит Бюджетном кодексу о безвозмездном характере данных пособий, поскольку их получателям могли выдвигаться встречные требования по оказанию услуг.

Например, департамент культуры и молодёжной политики выделяет отдельным организациям и физлицам средства из бюджета города систематически, каждый год, что необоснованно ограничивает доступ к поддержке других гражданских инициатив в сфере культуры.