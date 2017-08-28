Министр связи РФ Николай Никифоров примет участие в международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

По его словам, основной из тем, которые будут обсуждаться на бизнес-саммите, станет «цифровая экономика», затрагивающая все сферы и области жизни россиян. Свое участие в саммите уже подтвердил министр связи РФ Николай Никифоров.

Кроме представителей министерств на бизнес-саммите ожидаются гости из 15 стран и десятков регионов РФ. В общей сложности по состоянию на 28 августа для участия зарегистрировалось более 1 тыс. человек. Все они примут участие в дискуссионных площадках, а также посетят презентацию нижегородского it-кластера и обсудят будущее криптовалют.

Как сообщалось ранее, более полусотни делегаций зарубежных стран и регионов России планируют принять участие в бизнес-саммите на Нижегородской ярмарке.