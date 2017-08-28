Пермские налоговики требуют признать банкротом хозяина «Хромой лошади»

Заявление поступило в арбитраж 22 августа. В нем говорится, что задолженность Зака по налогам и обязательным платежам составляет около 37 миллионов рублей, и долг не погашается свыше трех месяцев, что является основанием для признания должника несостоятельным. Суд оставил заявление ФНС без движения до 22 сентября, поскольку налоговики не представили доказательства направления копии заявления самому должнику.

Кроме того, суд для установления подсудности дела о банкротстве Зака направил в органы внутренних дел запрос о фактическом месте регистрации должника в настоящее время.