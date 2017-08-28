Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Актриса Марина Федункив рассказала о разводе - СМИ
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
13:24 (мск), источник: РИА Новости

Пермские налоговики требуют признать банкротом хозяина «Хромой лошади»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пермская районная инспекция ФНС России подала в арбитражный суд Пермского края заявление, в котором требует признать банкротом осужденного и отбывающего в колонии наказание хозяина сгоревшего ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 22 августа. В нем говорится, что задолженность Зака по налогам и обязательным платежам составляет около 37 миллионов рублей, и долг не погашается свыше трех месяцев, что является основанием для признания должника несостоятельным. Суд оставил заявление ФНС без движения до 22 сентября, поскольку налоговики не представили доказательства направления копии заявления самому должнику.

Кроме того, суд для установления подсудности дела о банкротстве Зака направил в органы внутренних дел запрос о фактическом месте регистрации должника в настоящее время.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Зак в апреле 2013 года был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пермские налоговики требуют признать банкротом хозяина 'Хромой лошади'
Пермский край подписал соглашение с 'Тактическими ракетными вооружениями'
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь