Промышленники из Китая посетят предприятия Омска

Китайская делегация во главе с председателем правления компании «LuhuaGroupCo., Ltd» Сунь Дунвэем приехала в Омск вчера, 27 августа. Они уже посетили предприятие переработки сельскохозяйственной продукции в Таврическом районе. В планах на сегодня познакомится с фирмой «Мир стекла» и их продукцией.

Отметим, что по итогам 2016 год КНР является одним из наиболее активных внешнеторговых партнёров Омской области.