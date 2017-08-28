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13:17 (мск), источник: Om1.ru

Промышленники из Китая посетят предприятия Омска

Гости с востока уже оценили сельхозпродукцию.

Китайская делегация во главе с председателем правления компании «LuhuaGroupCo., Ltd» Сунь Дунвэем приехала в Омск вчера, 27 августа. Они уже посетили предприятие переработки сельскохозяйственной продукции в Таврическом районе. В планах на сегодня познакомится с фирмой «Мир стекла» и их продукцией.

Отметим, что по итогам 2016 год КНР является одним из наиболее активных внешнеторговых партнёров Омской области.

Больше всего из Омска экспортируют в Китай каучук, резину и изделия из них. Импорт — котлы, оборудование и механические устройства.

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