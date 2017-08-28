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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии депутата лишили мандата за сокрытие доходов

Полномочия народного избранника с виновного сняли на очередном совете.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Бураевского района Башкирии наведелась в совет депутатов Челкаковского сельсовета и обнаружила, что далеко не все добросовестно исполнили требования закона о коррупции.

По данным пресс-службе республиканской прокуратуры, народный избранник не отчитался о доходах и расходах. В итоге декларации за 2016 год прокуроры не увидели и потребовали лишить виновного депутатского мандата.

— В связи с этим, прокуратура района внесла в Совет представление, по результатам рассмотрения которого принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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