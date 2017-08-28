В Башкирии депутата лишили мандата за сокрытие доходов

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Бураевского района Башкирии наведелась в совет депутатов Челкаковского сельсовета и обнаружила, что далеко не все добросовестно исполнили требования закона о коррупции.

По данным пресс-службе республиканской прокуратуры, народный избранник не отчитался о доходах и расходах. В итоге декларации за 2016 год прокуроры не увидели и потребовали лишить виновного депутатского мандата.