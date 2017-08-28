В Башкирии депутата лишили мандата за сокрытие доходов
Полномочия народного избранника с виновного сняли на очередном совете.
Полномочия народного избранника с виновного сняли на очередном совете.
Прокуратура Бураевского района Башкирии наведелась в совет депутатов Челкаковского сельсовета и обнаружила, что далеко не все добросовестно исполнили требования закона о коррупции.
По данным
— В связи с этим, прокуратура района внесла в Совет представление, по результатам рассмотрения которого принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий, — уточнили в