Минэкономики РТ ответило на заявление Лизы Песковой
Минэкономики РТ прокомментировало сообщение дочери
Минэкономики РТ прокомментировало сообщение дочери
По ее словам, на одной из секций летнего кампуса Президентской академии ее друг Артур представил проект о сохранении молодых и талантливых кадров в Татарстане. Он предложил создать базу данных резюме студентов, где будет отмечена их специализация и стаж практики в организациях. Такая база помогла бы предприятиям найти нужных сотрудников, а студентам — получить опыт работы к окончанию учебы.
«Технически это был бы аналог сайта HeadHunter, только речь шла бы о практике, а непосредственное трудоустройство подразумевалось в перспективе. Идея очень заинтересовала министра экономразвития республики: сотрудники министерства образования попросили Артура оформить идею на бумаге, проработать проект в деталях и сделать полноценную презентацию. Артур выполнил все пожелания и сдал работу. Спустя несколько дней ему представили договор, в тексте которого настоящий автор никак не фигурировал. На вопрос «А что же я с этого получу?» ему ответили: «Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию», — пишет Лиза Пескова.
В минэкономике РТ корреспонденту «АиФ-Казань» прокомментировали это сообщение:
«Министр экономики Республики Татарстан участие в летнем кампусе Президентской академии в этом году не принимал. Также обращаем внимание, что проект о создании базы данных резюме студентов не относится к компетенции министерства экономики Республики Татарстан. Возможно, министерство экономики указано по ошибке», — отметили в