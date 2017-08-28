Минэкономики РТ ответило на заявление Лизы Песковой

По ее словам, на одной из секций летнего кампуса Президентской академии ее друг Артур представил проект о сохранении молодых и талантливых кадров в Татарстане. Он предложил создать базу данных резюме студентов, где будет отмечена их специализация и стаж практики в организациях. Такая база помогла бы предприятиям найти нужных сотрудников, а студентам — получить опыт работы к окончанию учебы.

«Технически это был бы аналог сайта HeadHunter, только речь шла бы о практике, а непосредственное трудоустройство подразумевалось в перспективе. Идея очень заинтересовала министра экономразвития республики: сотрудники министерства образования попросили Артура оформить идею на бумаге, проработать проект в деталях и сделать полноценную презентацию. Артур выполнил все пожелания и сдал работу. Спустя несколько дней ему представили договор, в тексте которого настоящий автор никак не фигурировал. На вопрос «А что же я с этого получу?» ему ответили: «Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию», — пишет Лиза Пескова.

В минэкономике РТ корреспонденту «АиФ-Казань» прокомментировали это сообщение:

«Министр экономики Республики Татарстан участие в летнем кампусе Президентской академии в этом году не принимал. Также обращаем внимание, что проект о создании базы данных резюме студентов не относится к компетенции министерства экономики Республики Татарстан. Возможно, министерство экономики указано по ошибке», — отметили в пресс-службе ведомства.