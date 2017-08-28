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15:02 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Я сделаю все возможное, чтобы в будущем у нас были хорошие отношения с Россией

По случаю одного из наиболее исторически важных событий в жизни страны — 26 лет со Дня независимости — президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на одни из самых актуальных вопросов в интервью телеканалу НТВ Молдова.

Источник: Actualitati.md

В ходе беседы президент коснулся темы важности рабочих мест в стране.

«Главный показатель для любого правительства — созданные рабочие места. Ежемесячно нужно анализировать количество созданных рабочих мест и сравнивать их с сокращениями на рынке труда. В течении года мне удалось, посредством личных инициатив, увеличить число рабочих мест на 10 тысяч», — сказал он.

«Этого удалось достигнуть благодаря договоренности с Российской Федерацией, лично с Владимиром Путиным, в результате чего открылся рынок, эти 10 тысяч людей имели и до сих пор имеют рабочие места. Представьте себе, что бы случилось, если после всех последних провокаций Россия бы закрыла рынок? Что бы мы делали с урожаем? Я сделаю все возможное, чтобы в будущем мы имели хорошие отношения с Россией, для того, чтобы мы сохранили возможность экспортировать свои товары, и это не сказалось на наших гражданах, находящихся в Молдове».

«Я сделаю всё возможное, чтобы у нас и дальше были договоренности и хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией, чтобы, с одной стороны, мы могли экспортировать туда нашу продукцию, а с другой чтобы у наших мигрантов в России не было проблем. Я буду добиваться этого ежедневно», — отметил президент.

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