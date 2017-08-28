Додон: Я сделаю все возможное, чтобы в будущем у нас были хорошие отношения с Россией

Источник: Actualitati.md

В ходе беседы президент коснулся темы важности рабочих мест в стране.

«Главный показатель для любого правительства — созданные рабочие места. Ежемесячно нужно анализировать количество созданных рабочих мест и сравнивать их с сокращениями на рынке труда. В течении года мне удалось, посредством личных инициатив, увеличить число рабочих мест на 10 тысяч», — сказал он.

«Этого удалось достигнуть благодаря договоренности с Российской Федерацией, лично с Владимиром Путиным, в результате чего открылся рынок, эти 10 тысяч людей имели и до сих пор имеют рабочие места. Представьте себе, что бы случилось, если после всех последних провокаций Россия бы закрыла рынок? Что бы мы делали с урожаем? Я сделаю все возможное, чтобы в будущем мы имели хорошие отношения с Россией, для того, чтобы мы сохранили возможность экспортировать свои товары, и это не сказалось на наших гражданах, находящихся в Молдове».