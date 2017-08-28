Кому разрешат ходить в закрытых одеяниях после введения нового закона о религии

Источник: Tengrinews

В рамках законопроекта по вопросам религиозной деятельности и деятельности религиозных объединений предлагается запретить ношение одежды, препятствующей распознаванию лица.

Министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в здании правительства заверил, что медицинские маски, равно как и маски, предусматриваемые техникой безопасности на работе, не будут подпадать под подобный запрет.

«Если посол приедет. Дело в том, что в соответствии с международным законодательством у нас есть лица, имеющие дипломатический иммунитет. Если это будут послы, дипломатические работники, они обладают дипломатическим иммунитетом, к ним никаких мер не будет», — сообщил и.о. председателя Комитета по делам религии Еркин Онгарбаев.

Онгарбаев отметил, что, если нормы будут приняты в итоговом законе, иностранные граждане, живущие по законам шариата, также должны будут соблюдать требования на территории Казахстана.

«В каждом государстве есть свое законодательство. Если мы в Казахстане примем нормы, за исключением тех лиц, которые имеют дипломатический иммунитет, все должны выполнять наше законодательство». — заверил он.

По словам Онгарбаева, в проекте закона рассматриваются не только атрибуты деструктивных религиозных течений.