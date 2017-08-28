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13:50 (мск), источник: Tengrinews

Кому разрешат ходить в закрытых одеяниях после введения нового закона о религии

О том, какие требования будут применяться в Казахстане к гражданам мусульманских стран после введения закона о религии, разъяснили в Министерстве по делам религии и гражданского общества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В рамках законопроекта по вопросам религиозной деятельности и деятельности религиозных объединений предлагается запретить ношение одежды, препятствующей распознаванию лица.

Министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в здании правительства заверил, что медицинские маски, равно как и маски, предусматриваемые техникой безопасности на работе, не будут подпадать под подобный запрет.

«Если посол приедет. Дело в том, что в соответствии с международным законодательством у нас есть лица, имеющие дипломатический иммунитет. Если это будут послы, дипломатические работники, они обладают дипломатическим иммунитетом, к ним никаких мер не будет», — сообщил и.о. председателя Комитета по делам религии Еркин Онгарбаев.

Онгарбаев отметил, что, если нормы будут приняты в итоговом законе, иностранные граждане, живущие по законам шариата, также должны будут соблюдать требования на территории Казахстана.

«В каждом государстве есть свое законодательство. Если мы в Казахстане примем нормы, за исключением тех лиц, которые имеют дипломатический иммунитет, все должны выполнять наше законодательство». — заверил он.

По словам Онгарбаева, в проекте закона рассматриваются не только атрибуты деструктивных религиозных течений.

«Здесь мы говорим не только о религии. К примеру, свастика. Можно ее носить в общественных местах?! Наверное, нет. Одежда, атрибуты ку-клукс-клана. Какие-то вещи, которые пропагандируют антисимитизм. Если будут такие признания, то к этим лицам будет применяться мера», — заверил он.

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