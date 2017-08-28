Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Глава МИД Германии: "Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0"
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
13:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Президент Казахстана высоко оценил Свердловскую область на Экспо-2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. Президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, посетивший стенд Свердловской области на международной специализированной выставке Экспо-2017 в Астане, высоко оценил потенциал Среднего Урала.

Крупнейшие промышленные проекты региона, макет Экспо-городка, который планируется возвести в случае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025, представил уполномоченный торгового представительства Казахстана в РФ по Свердловской области Александр Цыганков, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В ходе посещения павильона Нурсултан Абишевич внимательно ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики, а также с инвестиционным потенциалом, крупнейшими промышленными проектами Свердловской области, осмотрел макет Екатеринбурга как города-кандидата на право проведения Экспо-2025. Президент сказал о том, что неоднократно бывал в столице Урала. Он высоко оценил регион как металлургический край», — приводятся в сообщении слова Цыганкова.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, находясь в составе российской делегации, принял участие в работе Евразийского межправительственного совета, а также презентовал заявку Екатеринбурга на Экспо-2025. На стенде Свердловской области прошли дни региона, состоялись переговоры официальных и деловых представителей Среднего Урала и Казахстана.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, двусторонние контакты продолжатся в ближайшее время.

«Традиционно Свердловская область на уровне губернатора примет участие в работе очередного межрегионального форума сотрудничества Россия — Казахстан с участием глав государств. Он пройдет 9 ноября в Челябинске и будет посвящен вопросам развития человеческого капитала. Мы также продолжим системные контакты с нашими казахстанскими регионами-партнерами по вопросам, получившим развитие в ходе поездки делегации Свердловской области в Астану», — сообщил Соболев.

По итогам пяти месяцев 2017 года товарооборот Свердловской области и Казахстана вырос по сравнению с предыдущим годом на 50% и составил 511 миллионов долларов. При этом экспорт увеличился на 33,3%, импорт — на 60%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Президент Казахстана высоко оценил Свердловскую область на Экспо-2017
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь