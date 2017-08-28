Президент Казахстана высоко оценил Свердловскую область на Экспо-2017

Крупнейшие промышленные проекты региона, макет Экспо-городка, который планируется возвести в случае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025, представил уполномоченный торгового представительства Казахстана в РФ по Свердловской области Александр Цыганков, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В ходе посещения павильона Нурсултан Абишевич внимательно ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики, а также с инвестиционным потенциалом, крупнейшими промышленными проектами Свердловской области, осмотрел макет Екатеринбурга как города-кандидата на право проведения Экспо-2025. Президент сказал о том, что неоднократно бывал в столице Урала. Он высоко оценил регион как металлургический край», — приводятся в сообщении слова Цыганкова.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, находясь в составе российской делегации, принял участие в работе Евразийского межправительственного совета, а также презентовал заявку Екатеринбурга на Экспо-2025. На стенде Свердловской области прошли дни региона, состоялись переговоры официальных и деловых представителей Среднего Урала и Казахстана.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, двусторонние контакты продолжатся в ближайшее время.

«Традиционно Свердловская область на уровне губернатора примет участие в работе очередного межрегионального форума сотрудничества Россия — Казахстан с участием глав государств. Он пройдет 9 ноября в Челябинске и будет посвящен вопросам развития человеческого капитала. Мы также продолжим системные контакты с нашими казахстанскими регионами-партнерами по вопросам, получившим развитие в ходе поездки делегации Свердловской области в Астану», — сообщил Соболев.