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18:56 (мск), источник: Фонтанка

Спикер петербургского ЗакСа призвал учителей не потерять детей в Интернете

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров 28 августа выступил на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский».

Глава парламента напомнил преподавателям, что полгода назад тысячи школьников вышли на акции протеста.

В марте произошли события, которые стали сигналом для нашего общества. В Москве, Петербурге и других городах школьники и не только приняли участие в несанкционированных митингах. Эти акции были организованы через Интернет.
Вячеслав Макаров
Спикер петербургского ЗакСа

«Нужно смотреть правде в глаза: мы с вами просмотрели этих ребят. Они не смогли найти себя в нашем обществе, почувствовали одиночество и невостребованность. А манипуляторы этим воспользовались», — заявил Макаров, а затем напомнил, что многие взрослые восторженно воспринимали демонстрации и митинги, благодаря которым развалился СССР, тогда как, по его мнению, остался бы Советский Союз, не было бы ни войн, ни санкций.

Также Макаров отметил, что важно заниматься формированием интернет-пространства, а не «отдавать его на откуп проходимцам». «Хороший пример — создание совместного сайта родителями и подростками. Это может быть сайт класса или школы», — добавил он.

Напомним, что 26 марта после публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» о якобы имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на площади в разных городах России вышли тысячи молодых людей. Их сторонники Навального собрали на несанкционированные властями «акции против коррупции». В Петербурге полицейские задержали несколько десятков несовершеннолетних участников таких акций.

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