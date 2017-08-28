Спикер петербургского ЗакСа призвал учителей не потерять детей в Интернете
Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров 28 августа выступил на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский».
Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров 28 августа выступил на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский».
Глава парламента напомнил преподавателям, что полгода назад тысячи школьников вышли на акции протеста.
В марте произошли события, которые стали сигналом для нашего общества. В Москве, Петербурге и других городах школьники и не только приняли участие в несанкционированных митингах. Эти акции были организованы через Интернет.
«Нужно смотреть правде в глаза: мы с вами просмотрели этих ребят. Они не смогли найти себя в нашем обществе, почувствовали одиночество и невостребованность. А манипуляторы этим воспользовались», — заявил Макаров, а затем напомнил, что многие взрослые восторженно воспринимали демонстрации и митинги, благодаря которым развалился СССР, тогда как, по его мнению, остался бы Советский Союз, не было бы ни войн, ни санкций.
Напомним, что 26 марта после публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» о якобы имуществе