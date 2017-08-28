Спикер петербургского ЗакСа призвал учителей не потерять детей в Интернете

Глава парламента напомнил преподавателям, что полгода назад тысячи школьников вышли на акции протеста.

В марте произошли события, которые стали сигналом для нашего общества. В Москве, Петербурге и других городах школьники и не только приняли участие в несанкционированных митингах. Эти акции были организованы через Интернет. Вячеслав Макаров Спикер петербургского ЗакСа

«Нужно смотреть правде в глаза: мы с вами просмотрели этих ребят. Они не смогли найти себя в нашем обществе, почувствовали одиночество и невостребованность. А манипуляторы этим воспользовались», — заявил Макаров, а затем напомнил, что многие взрослые восторженно воспринимали демонстрации и митинги, благодаря которым развалился СССР, тогда как, по его мнению, остался бы Советский Союз, не было бы ни войн, ни санкций.

Также Макаров отметил, что важно заниматься формированием интернет-пространства, а не «отдавать его на откуп проходимцам». «Хороший пример — создание совместного сайта родителями и подростками. Это может быть сайт класса или школы», — добавил он.