Лукашенко: мы сможем быстро развернуться в Египте

Источник: Sputnik.by

В ходе встречи президент Беларуси напомнил о своем визите в Каир, состоявшемся в январе этого года, переговорах с президентом и высшими должностными лицами Египта, а также о достигнутых договоренностях между двумя странами.

«Это был очень хороший, и как я надеюсь, очень успешный визит. Мы тогда о многом договорились с президентом Египта, и ваш визит очень важен и значим, потому что он позволяет не забывать о наших договоренностях», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, визиты высокого уровня членов правительства, будь то Беларуси в Египет или Египта в Беларусь, многое значат в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты во время январских переговоров в Каире.

«Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, в развитии Египта. Я еще раз хочу подтвердить, мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, от египтян. Мы настолько быстро сможем развернуться в Египте, насколько на это будут ваши желания», — заявил Лукашенко.