Медведеву рассказали о росте количества школьников в Омской области
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке к новому учебному году.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке к новому учебному году.
Омскую область на селекторном совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева представлял первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.
«В этом году первоклассников тоже у нас будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек», — отметил Медведев.
Андрей Новоселов сообщил главе российского правительства, что все омские школы готовы к новому учебному году. На укрепление
На 3,3% вырастет в 2017 году количество школьников в регионе — за парты сядут в новом учебном году 218,2 тыс. человек.