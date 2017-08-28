Медведеву рассказали о росте количества школьников в Омской области

Омскую область на селекторном совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева представлял первый заместитель губернатора Андрей Новоселов. Премьер-министр России отметил, что в целом по стране число школьников увеличится на 1 млн человек.

«В этом году первоклассников тоже у нас будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек», — отметил Медведев.

Андрей Новоселов сообщил главе российского правительства, что все омские школы готовы к новому учебному году. На укрепление материально-технической базы отрасли было направлено почти 650 млн рублей. Ремонтные работы велись в 482 школах. За счет средств областного бюджета для полного укомплектования школьных библиотек учебниками приобретено более 572 тыс. экземпляров учебной литературы.