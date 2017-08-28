Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова: мне смешно говорить о возвращении Сотниковой в спорт
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Мы терпели друг друга": Марина Федункив о разводе с мужем
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Солнечное затмение над США
14:51 (мск), источник: СуперОмск

Медведеву рассказали о росте количества школьников в Омской области

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке к новому учебному году.

Омскую область на селекторном совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева представлял первый заместитель губернатора Андрей Новоселов. Премьер-министр России отметил, что в целом по стране число школьников увеличится на 1 млн человек.

«В этом году первоклассников тоже у нас будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек», — отметил Медведев.

Андрей Новоселов сообщил главе российского правительства, что все омские школы готовы к новому учебному году. На укрепление материально-технической базы отрасли было направлено почти 650 млн рублей. Ремонтные работы велись в 482 школах. За счет средств областного бюджета для полного укомплектования школьных библиотек учебниками приобретено более 572 тыс. экземпляров учебной литературы.

На 3,3% вырастет в 2017 году количество школьников в регионе — за парты сядут в новом учебном году 218,2 тыс. человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь