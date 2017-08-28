Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Источник: Reuters

По данным телеканала, об этом представители разведки сообщили южнокорейским парламентариям на встрече за закрытыми дверями.

CNN приводит слова одного из парламентариев, который заявил, что КНДР «завершила подготовку для ядерного испытания в туннеле № 2 и туннеле № 3 на ядерном полигоне в Пхунгери».

Также в NIS зафиксировали активность в туннеле № 4, что, вероятно, означает подготовку к строительным работам. Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.