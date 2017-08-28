При омских больницах откроют центры китайской медицины с иглоукалыванием

В правительстве Омской области прошла встреча с китайской делегацией. Из КНР прибыли представители компании по производству растительных масел Luhua Group Co., Ltd и крупного банка восточного района Внутренней Монголии КНР Baoshang Bank Limited.

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Министр экономики региона Оксана Фадина сообщила об успешной реализации проекта «Мир стекла», в рамках которого осуществляется производство недорогих и красивых панелей для оформления кухонных зон и витрин. В планах открытие при омских больницах центров китайской медицины с включением иглоукалывания в процедуру.

«Китай — один из приоритетных иностранных партнеров Омской области. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, и Правительство Омской области, со своей стороны, готово оказывать всю необходимую поддержку перспективным проектам», — заявила Фадина.