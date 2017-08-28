При омских больницах откроют центры китайской медицины с иглоукалыванием
Китайские инвесторы готовы вкладываться в открытие центров медицины при омских больницах.
Китайские инвесторы готовы вкладываться в открытие центров медицины при омских больницах.
В правительстве Омской области прошла встреча с китайской делегацией. Из КНР прибыли представители компании по производству растительных масел Luhua Group Co., Ltd и крупного банка восточного района Внутренней Монголии КНР Baoshang Bank Limited.
Министр экономики региона Оксана Фадина сообщила об успешной реализации проекта «Мир стекла», в рамках которого осуществляется производство недорогих и красивых панелей для оформления кухонных зон и витрин. В планах открытие при омских больницах центров китайской медицины с включением иглоукалывания в процедуру.
«Китай — один из приоритетных иностранных партнеров Омской области. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, и Правительство Омской области, со своей стороны, готово оказывать всю необходимую поддержку перспективным проектам», — заявила Фадина.
Как ранее сообщал «СуперОмск», визит китайской делегации в Омскую область продлится два дня. В первом полугодии 2017 года товарооборот региона с КНР увеличился почти вдвое, достигнув отметки в 43 млн долларов. Руководитель банка восточного района Внутренней Монголии Юй Сюфэн заявил о готовности поддержать наиболее значимые инвестиционные проекты.