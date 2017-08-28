Суд вернул Денисова на омские выборы
Суд позволил самовыдвиженцу Андрею Денисову участвовать в выборах депутата Омского городского Совета.
Суд позволил самовыдвиженцу Андрею Денисову участвовать в выборах депутата Омского городского Совета.
Решением Центрального районного суда самовыдвиженец Андрей Денисов продолжит борьбу на выборах в Омский городской Совет. Как ранее сообщал «СуперОмск», кандидат баллотируется по 11 округу. Подписи, которые собрал Денисов,
Ранее Омский областной суд вернул дело о снятии Денисова в суд первой инстанции.
Напомним, что по 11-му округу также баллотируется от «Единой России» Ринат Карымов. Он настаивал, что самовыдвиженец предоставил в избирательную комиссию недостоверные подписи.