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15:03 (мск), источник: СуперОмск

Суд вернул Денисова на омские выборы

Суд позволил самовыдвиженцу Андрею Денисову участвовать в выборах депутата Омского городского Совета.

Решением Центрального районного суда самовыдвиженец Андрей Денисов продолжит борьбу на выборах в Омский городской Совет. Как ранее сообщал «СуперОмск», кандидат баллотируется по 11 округу. Подписи, которые собрал Денисов, все-таки признаны судом достоверными.

Ранее Омский областной суд вернул дело о снятии Денисова в суд первой инстанции.

Напомним, что по 11-му округу также баллотируется от «Единой России» Ринат Карымов. Он настаивал, что самовыдвиженец предоставил в избирательную комиссию недостоверные подписи.

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